Учені зайнялися створенням космічного двигуна, що працює на воді: що відомо

Дослідники мають намір створити електричний двигун потужністю до 500 Вт, який можна використовувати для місій у глибокому космосі.

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У рамках проєкту WET вчені з Болонського університету, Італія, зайнялися розробкою нового електричного двигуна для космічних кораблів і супутників, який використовує як паливо воду, перетворену на плазму за допомогою електролізу. Хоча прототипи таких космічних двигунів уже створювалися раніше, воду ще не використовували як паливо у великих масштабах. Вчені вважають, що новий двигун можна використовувати для місій у глибокому космосі, пише Popular Mechanics.

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Більшість ракетних двигунів працює на паливі, яке під час згоряння викидає в атмосферу величезну кількість вуглекислого газу, оксидів азоту й аміаку. Тому вчені намагаються створити двигуни, що працюють на воді.

Прототипи ракетних двигунів, що працюють на водні та кисні з води, існують, і, хоча NASA вдалося використати цей тип рушійної установки для запуску свого крихітного супутника 2021 року, водне паливо поки що не використовували у великих масштабах.

Вчені з Болонського університету зайнялися розробкою нового типу електричного ракетного двигуна, що працює на плазмі, отриманій з води. Передбачається, що такий двигун матиме таку саму потужність, як і хімічні двигуни, для створення потрібної тяги.

Як плазма взагалі виходить із води? Плазма є четвертим агрегатним станом речовини після твердих тіл, рідин і газів, і її можна отримати за допомогою електролізу. Коли вода нагрівається електричним струмом, вона випаровується, але за сильного нагрівання молекули у водяній парі розщеплюються на водень і кисень. Потім атоми водню і кисню стають іонами і електронами, тобто ключовими компонентами плазми, за більш високого нагрівання.

Певна кількість атомів має бути іонізована, перш ніж перегріту речовину можна буде назвати плазмою. У ракетних двигунах електрична енергія, що виробляється при утворенні плазми, створює кінетичну тягу, яка дає змогу переміщатися ракеті або супутнику.

Вчені планують розробити двигун потужністю 100-500 Вт, який для початку можна використовувати в супутниках. Триває, що цей двигун надалі можна буде використовувати для місій у глибокий космос.

За словами вчених, завдяки воді, екологічно чистому й універсальному паливу, можуть відкритися безпрецедентні можливості для дослідження далекого космосу. У цього виду палива є ще одна перевага: вода є скрізь у космосі, тому для майбутнього космічного корабля не буде проблемою вичерпання палива.

Як уже писав Фокус, уперше виміряно силу магнітного поля місця народження планет. Нове дослідження допоможе краще зрозуміти, як народжуються планети в протопланетних дисках молодих зірок.

Також Фокус писав про те, що вчені припускають, що температура на Місяці могла знизитися внаслідок зниження активності людства під час пандемії COVID-19.