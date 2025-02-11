Локдаун через COVID-19 призвів до зниження температури на Місяці: що з'ясували вчені

Учені продовжують сперечатися про те, чи дійсно зміни умов на Землі під час пандемії вплинули на температуру на Місяці.

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Минулого року автори одного з досліджень заявили, що наслідки локдауну через COVID-19 відчувалися навіть на Місяці, що спричинило невелике зниження температури на його поверхні. Тепер же автори нового дослідження, опублікованого в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, оскаржують це твердження і вважають, що неможливо однозначно знайти зв'язок між зниженням глобальних викидів парникових газів, пов'язаних із локдауном, і падінням температури на Місяці, пише Space.

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Після того, як кілька досліджень засвідчили, що локдаун справив значний вплив на якість повітря в усьому світі, науковці минулого року вирішили з'ясувати, чи могли атмосферні зміни вплинути на Місяць.

Вони проаналізували дані, зібрані в різних точках поблизу екватора Місяця за допомогою орбітального апарата Lunar Reconnaissance Orbiter, і виявили, що температура на поверхні Місяця впала на 8-10 градусів Цельсія в період із квітня до травня 2020 року. Учені пояснили це наявністю локдаунів на Землі та зниженням викидів парникових газів.

Коли сонячне світло досягає Землі, частина його поглинається поверхнею, а інша частина відбивається у вигляді випромінювання. Нагріта планета також випускає власне випромінювання. На обидва види випромінювання впливають парникові гази, утримувані в атмосфері. Водночас ці випромінювання створюють слабке світіння, видиме на Місяці, відоме як світло Землі.

Місяць отримує більшу частину сонячного тепла протягом місячного дня. Вночі видимий бік Місяця отримує тільки тепло нашої планети. Попередні дослідження показали, що світло Землі може впливати на нічну температуру на Місяці.

Минулого року вчені заявили, що наявність меншої кількості парникових газів в атмосфері Землі знижує кількість відбитого нашою планетою світла і тепла в космос.

Автори нового дослідження вивчили отримані дані і вважають, що не можна однозначно сказати, що існує зв'язок між локдаунами на Землі і зниженням температури на Місяці.

Не викликає сумнівів, що світло Землі нагріває поверхню Місяця, і вчені виявили зниження нічної температури в період з квітня по травень 2020 року. Але також вчені виявили, що нічна температура на Місяці почала знижуватися у 2019 році, до того, як був введений всесвітній локдаун. Автори нового дослідження кажуть, що зниження температури відбувається поступово, а не раптово.

Учені кажуть, що наразі неможливо стверджувати з будь-яким ступенем упевненості, що падіння температури на Місяці є результатом зниження активності людей на Землі під час карантину через COVID-19.

Учені вважають, що потрібні нові спостереження, щоб краще зрозуміти причини зниження температури на Місяці.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили ще один водний світ у Сонячній системі. Вчені вважають, що четвертий за величиною супутник Урану, як і деякі супутники Сатурна і Юпітера, приховує у своїх надрах океан з рідкої води.

Також Фокус писав про те, що на Місяць полетить перший в історії європейський посадковий модуль, який має свої унікальні особливості.