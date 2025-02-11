Локдаун из-за COVID-19 привел к снижению температуры на Луне: что выяснили ученые

Ученые продолжают спорить о том, действительно ли изменения условий на Земле во время пандемии повлияли на температуру на Луне.

Related video

В прошлом году авторы одного из исследований заявили, что что последствия локдауна из-за COVID-19 ощущались даже на Луне, что вызвало небольшое снижение температуры на ее поверхности. Теперь же авторы нового исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society оспаривают это утверждение и считают, что невозможно однозначно найти связь между снижением глобальных выбросов парниковых газов, связанных с локдауном, и падением температуры на Луне, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

После того, как несколько исследований показали, что локдаун оказал значительное влияние на качество воздуха во всем мире, ученые в прошлом году решили выяснить, могли ли атмосферные изменения повлиять на Луну.

Они проанализировали данные, собранные в различных точках вблизи экватора Луны с помощью орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter и обнаружили, что температура на поверхности Луны упала на 8-10 градусов Цельсия в период с апреля по май 2020 года. Ученые объяснили это наличием локдаунов на Земле и снижением выбросов парниковых газов.

Когда солнечный свет достигает Земли, часть его поглощается поверхностью, а остальная часть отражается в виде излучения. Нагретая планета также выпускает собственное излучение. На оба вида излучения влияют парниковые газы, удерживаемые в атмосфере. В то же время эти излучения создают слабое свечение, видимое на Луне, известное как свет Земли.

Луна получает большую часть солнечного тепла в течение лунного дня. Ночью видимая сторона Луны получает только тепло нашей планеты. Предыдущие исследования показали, что свет Земли может влиять на ночную температуру на Луне.

В прошлом году ученые заявили, что наличие меньшего количества парниковых газов в атмосфере Земли снижает количество отраженного нашей планетой света и тепла в космос.

Авторы нового исследования изучили полученные данные и считают, что нельзя однозначно сказать, что существует связь между локдаунами на Земле и снижением температуры на Луне.

Не вызывает сомнений, что свет Земли нагревает поверхность Луны и ученые обнаружили снижение ночной температуры в период с апреля по май 2020 года. Но также ученые обнаружили, что ночная температура на Луне начала снижаться в 2019 году, до того, как был введен всемирный локдаун. Авторы нового исследования говорят, что снижение температуры происходит постепенно, а не внезапно.

Ученые говорят, что что в настоящее время невозможно утверждать с какой-либо степенью уверенности, что падение температуры на Луне является результатом снижения активности людей на Земле во время карантина из-за COVID-19.

Ученые считают, что нужны новые наблюдения, чтобы лучше понять причины снижения температуры на Луне.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили еще один водный мир в Солнечной системе. Ученые считают, что четвертый по величине спутник Урана, как и некоторые спутники Сатурна и Юпитера, скрывает в своих недрах океан из жидкой воды.

Также Фокус писал о том, что на Луну полетит первый в истории европейский посадочный модуль, который имеет свои уникальные особенности.