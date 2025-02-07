Миссия Argonaut за 800 млн евро: Европа впервые отправит долговечный модуль на Луну (фото)

Новый посадочный модуль сможет находиться на Луне в течение 5 лет.

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Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило контракт с компанией Thales Alenia Space на сумму 862 млн евро, который предусматривает создание и запуск первого европейского лунного посадочного модуля Argonaut. Посадочный модуль предназначен для доставки разнообразных грузов на Луну. Он сможет работать в суровых условиях Луны в течение 5 лет, пишет Space.

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Argonaut состоит из трех основных компонентов: лунного посадочного модуля, который обеспечивает полет на Луну и посадку на ее поверхность, полезной нагрузки и грузовой платформы.

Планируется, что первый полет первого европейского посадочного модуля Argonaut на Луну состоится в 2030 году. Он будет иметь грузоподъемность 2000 килограммов. Модуль сможет доставлять припасы для астронавтов, космические аппараты, такие как луноходы, научные и технологические полезные грузы, и элементы для лунных баз.

Предполагается, что первая миссия будет связана с доставкой специальных навигационных и телекоммуникационных полезных грузов, а также систем генерации и хранения энергии, поскольку ЕКА собирается исследовать южный полярный регион Луны.

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило контракт с компанией Thales Alenia Space на сумму 862 млн евро, который предусматривает создание и запуск первого европейского лунного посадочного модуля Argonaut Фото: ESA

По данным ЕКА, посадочный модуль Argonaut рассчитан на длительный срок службы на поверхности Луны, поскольку он способен выдерживать резкие перепады температур между лунной ночью и днем ​​в течение пяти лет. Его долговечность будет способствовать устойчивому исследованию Луны.

Представители ЕКА говорят, что Argonaut позволит Европе вносить значимый вклад в международное партнерство, одновременно прокладывая путь к устойчивому присутствию человека на Луне.

Миссия Argonaut — это один из способов, с помощью которого ЕКА участвует в международных проектах по исследованию Луны, в частности в программе "Артемида" под руководством NASA.

Как уже писал Фокус, телескоп Уэбб сделал снимок частиц пыли размером с бактерию, которые станут планетами. Астрономы получили потрясающее изображение далекой новорожденной звезды, окруженной яркой туманностью.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, каким образом на Луне были созданы очень глубокие каньоны.

Еще Фокус писал о том, что космический аппарат NASA Europa Clipper на пути к спутнику Юпитера под названием Европа впервые сфотографировал окружающие его звезды.