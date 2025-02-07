Миссия Argonaut за 800 млн евро: Европа впервые отправит долговечный модуль на Луну (фото)
Новый посадочный модуль сможет находиться на Луне в течение 5 лет.
Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило контракт с компанией Thales Alenia Space на сумму 862 млн евро, который предусматривает создание и запуск первого европейского лунного посадочного модуля Argonaut. Посадочный модуль предназначен для доставки разнообразных грузов на Луну. Он сможет работать в суровых условиях Луны в течение 5 лет, пишет Space.
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Argonaut состоит из трех основных компонентов: лунного посадочного модуля, который обеспечивает полет на Луну и посадку на ее поверхность, полезной нагрузки и грузовой платформы.
Планируется, что первый полет первого европейского посадочного модуля Argonaut на Луну состоится в 2030 году. Он будет иметь грузоподъемность 2000 килограммов. Модуль сможет доставлять припасы для астронавтов, космические аппараты, такие как луноходы, научные и технологические полезные грузы, и элементы для лунных баз.
Предполагается, что первая миссия будет связана с доставкой специальных навигационных и телекоммуникационных полезных грузов, а также систем генерации и хранения энергии, поскольку ЕКА собирается исследовать южный полярный регион Луны.
По данным ЕКА, посадочный модуль Argonaut рассчитан на длительный срок службы на поверхности Луны, поскольку он способен выдерживать резкие перепады температур между лунной ночью и днем в течение пяти лет. Его долговечность будет способствовать устойчивому исследованию Луны.
Представители ЕКА говорят, что Argonaut позволит Европе вносить значимый вклад в международное партнерство, одновременно прокладывая путь к устойчивому присутствию человека на Луне.
Миссия Argonaut — это один из способов, с помощью которого ЕКА участвует в международных проектах по исследованию Луны, в частности в программе "Артемида" под руководством NASA.
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