Апокалипсис на Луне: камни, летящие быстрее пули, создали два огромных углубления (фото)

Для того, чтобы создать две глубокие и длинные формы рельефа, потребовалось примерно 10 минут.

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Ученые провели исследование поверхности Луны и выяснили, каким образом были созданы две глубокие и длинные долины на обратной стороне Луны. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space.

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Авторы исследования использовали данные орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, чтобы лучше понять каким образом на обратной стороне Луны были созданы два углубления, известные как Долина Шредингера и Долина Планка. Эти углубления находятся рядом с кратером Шредингер, который в свою очередь расположен возле самого большого кратера на Луне под названием бассейн Южный полюс – Эйткен.

Кратер Шредингер, шириной 320 км, был создан ударом астероида примерно 3,8 млрд лет назад. А бассейн Южный полюс – Эйткен, шириной 2400 км, был также создан ударом астероида 4,2 – 4,3 млрд лет назад.

Долина Шредингера и Долина Планка находятся рядом с кратером Шредингер Фото: space.com

Ученые изучили кратер Шредингера на предмет потенциальных мест посадки для будущих роботизированных и пилотируемых миссий на Луну. Для того, чтобы лучше понять, каким образом были созданы Долина Шредингера и Долина Планка, ученые создали карты поверхности Луны на основе фотографий орбитального аппарата, чтобы рассчитать направление и скорость полета камней, выброшенных при падении астероида, в результате чего образовался кратер Шредингер.

Долина Шредингера имеет длину 270 км и глубину примерно 2,7 км, а Долина Планка имеет длину 280 км и глубину примерно 3,5 км. Известный Большой каньон в США имеет длину 446 кем, но его глубина составляет 1,9 км.

Обе долины были созданы в результате падения камней, которые разлетелись после создания кратера Шредингер. Расчеты ученых показали, что эти камни летели со скоростью от 3420 до 4600 км/ч. При этом средняя скорость пули составляет 2500 км/ч.

Большой каньон Фото: Wikipedia

Ученые считают, что энергия, необходимая для создания двух долин более чем в 130 раз превышала бы энергию от взрыва всего ядерного оружия на Земле. Также расчеты показали, что на создания двух долин ушло примерно 10 минут, учитывая силу удара и скорость полета камней. Для сравнения, Большой каньон, который был вырезан текущей водой, был создан примерно за 1 млн лет.

По словам авторов исследования, угол падения астероида, создавшего кратер Шредингер, привел к тому, что камни от удара неравномерно были разбросаны по окрестностям.

Как уже писал Фокус, в Млечном Пути может быть 12 500 цивилизаций и можем быть потомками пришельцев из глубокого космоса. Учитывая имеющиеся данные исследований, есть вероятность того, что существуют и другие развитые цивилизации во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что администрация Трампа убрала из кабинета президента США камень, который привезли с собой астронавты, в последний раз побывавшие на Луне.