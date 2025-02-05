Апокаліпсис на Місяці: каміння, що летить швидше за кулю, створило два величезні заглиблення (фото)

Для того, щоб створити дві глибокі та довгі форми рельєфу, знадобилося приблизно 10 хвилин.

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Науковці провели дослідження поверхні Місяця і з'ясували, яким чином були створені дві глибокі та довгі долини на зворотному боці Місяця. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Space.

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Автори дослідження використовували дані орбітального апарату Lunar Reconnaissance Orbiter, щоб краще зрозуміти, яким чином на зворотному боці Місяця було створено два заглиблення, відомі як Долина Шредінгера і Долина Планка. Ці поглиблення розташовані поруч із кратером Шредінгер, який зі свого боку розташований біля найбільшого кратера на Місяці під назвою басейн Південний полюс — Ейткен.

Кратер Шредінгер, шириною 320 км, був створений ударом астероїда приблизно 3,8 млрд років тому. А басейн Південний полюс — Ейткен, шириною 2400 км, був також створений ударом астероїда 4,2 — 4,3 млрд років тому.

Долина Шредінгера і Долина Планка розташовані поруч із кратером Шредінгер Фото: space.com

Вчені вивчили кратер Шредінгера на предмет потенційних місць посадки для майбутніх роботизованих і пілотованих місій на Місяць. Для того, щоб краще зрозуміти, яким чином було створено Долину Шредінгера і Долину Планка, вчені створили карти поверхні Місяця на основі фотографій орбітального апарату, щоб розрахувати напрямок і швидкість польоту каміння, викинутого під час падіння астероїда, в результаті чого утворився кратер Шредінгер.

Долина Шредінгера має довжину 270 км і глибину приблизно 2,7 км, а Долина Планка має довжину 280 км і глибину приблизно 3,5 км. Відомий Великий каньйон у США має довжину 446 км, але його глибина становить 1,9 км.

Обидві долини були створені внаслідок падіння каміння, яке розлетілося після створення кратера Шредінгер. Розрахунки вчених показали, що ці камені летіли зі швидкістю від 3420 до 4600 км/год. При цьому середня швидкість кулі становить 2500 км/год.

Великий каньйон Фото: Wikipedia

Учені вважають, що енергія, необхідна для створення двох долин, у понад 130 разів перевищувала б енергію від вибуху всієї ядерної зброї на Землі. Також розрахунки засвідчили, що на створення двох долин пішло приблизно 10 хвилин, враховуючи силу удару та швидкість польоту каміння. Для порівняння, Великий каньйон, який був вирізаний поточною водою, був створений приблизно за 1 млн років.

За словами авторів дослідження, кут падіння астероїда, який створив кратер Шредінгер, призвів до того, що каміння від удару нерівномірно розкидалося по околицях.

Як уже писав Фокус, у Чумацькому Шляху може бути 12 500 цивілізацій, які можуть бути нащадками прибульців із глибокого космосу. З огляду на наявні дані досліджень, є ймовірність того, що існують і інші розвинені цивілізації у Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що адміністрація Трампа прибрала з кабінету президента США камінь, який привезли з собою астронавти, які востаннє побували на Місяці.