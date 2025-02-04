Подарунок із Місяця прибрали з кабінету Трампа в Білому домі: невже Маск і Марс перемогли (фото)

Місячний камінь, доставлений на Землю астронавтами місії "Аполлон-17", повернуть назад у NASA.

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Поки що незрозуміло, чи все ще президент США Дональд Трамп підтримує висадку астронавтів NASA на поверхню Місяця в найближчому майбутньому, але можна точно сказати, що Місяцю немає більше місця в Овальному кабінеті Білого дому, пише Space.

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Останні 4 роки в кабінеті президента США перебував камінь, привезений астронавтами місії "Аполлон-17" з Місяця, але тепер у рамках перепланування Овального кабінету адміністрація Трампа прибрала його. Представники NASA заявили, що тепер місячний камінь повернеться назад у космічне агентство США.

Цей місячний камінь, який доставили на Землю астронавти, що востаннє побували на поверхні Місяця 1972 року, символізував продовження підготовки NASA до майбутнього освоєння супутника Землі та нової висадки астронавтів на його поверхню. Чотири роки під час президентства Джо Байдена місячний камінь перебував в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп під час своєї інавгураційної промови заявив про те, що астронавти NASA мають встановити прапор США на Марсі, але він не згадав нову висадку людини на Місяць. Хоча під час свого першого президентського терміну в 2017 році Трамп доручив NASA спрямувати всі зусилля на здійснення цієї місії.

Останні 4 роки в кабінеті президента США перебував камінь, привезений астронавтами місії "Аполлон-17" з Місяця Фото: NASA

Водночас радник Трампа, власник компанії SpaceX Ілон Маск більше підтримує пілотовані польоти на Марс. А запропонований Трампом на посаду адміністратора NASA мільярдер Джаред Айзекман раніше заявляв, що американці "будуть ходити по Місяцю і Марсу".

Невідомо, чи пов'язано те, що місячний камінь прибрали з Овального кабінету, з тим, що очікуються якісь зміни в майбутніх пілотованих космічних польотах США.

Можливо, камінь із Місяця прибрали, адже він пов'язаний із минулим президентом США, але адміністрація Трампа залишила в Овальному кабінеті портрет Бенджаміна Франкліна, який побажав додати до інтер'єру Байден.

Байден був другим президентом США, який виставив місячний камінь в Овальному кабінеті. Першим був Білл Клінтон, який попросив, щоб місячний камінь, привезений астронавтами місії "Апололон-11", залишився в Білому домі після того, як його привезли туди 1999 року на святкування 30-ї річниці першої висадки людини на Місяць. Місячний камінь перебував в Овальному кабінеті до січня 2001 року, коли Клінтон перестав бути президентом США.

Цікаво, що під час першого президентського терміну Трампа 2017 року на деякий час до Овального кабінету доправили інший місячний камінь із місії "Аполлон-17". Це було пов'язано з тим, що Трамп доручив NASA відправити астронавтів на Місяць і Марс.

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