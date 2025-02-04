Подарок с Луны убрали из кабинета Трампа в Белом доме: неужели Маск и Марс победили (фото)

Лунный камень, доставленный на Землю астронавтами миссии "Аполлон-17", вернут обратно в NASA.

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Пока что неясно поддерживает ли все еще президент США Дональд Трамп высадку астронавтов NASA на поверхность Луны в ближайшем будущем, но можно точно сказать, что Луне нет больше места в Овальном кабинете Белого дома, пишет Space.

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Последние 4 года в кабинете президента США находился камень, привезенный астронавтами миссии "Аполлон-17" с Луны, но теперь в рамках перепланировки Овального кабинета администрация Трампа убрала его. Представители NASA заявили, что теперь лунный камень вернется обратно в космическое агентство США.

Этот лунный камень, который доставили на Землю астронавты, которые в последний раз побывали на поверхности Луны в 1972 году, символизировал продолжение подготовки NASA к будущему освоению спутника Земли и новой высадке астронавтов на ее поверхность. Четыре года во время президентства Джо Байдена лунный камень находился в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп во время своей инаугурационной речи заявил о том, что астронавты NASA должны установить флаг США на Марсе, но он не упомянул новую высадку человека на Луну. Хотя во время своего первого президентского срока в 2017 году Трамп поручил NASA направить все усилия на осуществление этой миссии.

Последние 4 года в кабинете президента США находился камень, привезенный астронавтами миссии "Аполлон-17" с Луны Фото: NASA

В то же время советник Трампа, владелец компании SpaceX Илон Маск больше поддерживает пилотируемые полеты на Марс. А предложенный Трампом на пост администратора NASA миллиардер Джаред Айзекман ранее заявлял, что американцы "будут ходить по Луне и Марсу".

Неизвестно, связно ли то, что лунный камень убрали из Овального кабинета, с тем, что грядут какие-либо изменения в будущих пилотируемых космических полетах США.

Возможно, камень с Луны убрали, ведь он связан с прошлым президентом США, но администрация Трампа оставила в Овальном кабинете портрет Бенджамина Франклина, который пожелал добавить к интерьеру Байден.

Байден был вторым президентом США, который выставил лунный камень в Овальном кабинете. Первым был Билл Клинтон, который попросил, чтобы лунный камень, привезенный астронавтами миссии "Апололон-11", остался в Белом доме после того, как его привезли туда в 1999 году на празднование 30-й годовщины первой высадки человека на Луну. Лунный камень находился в Овальном кабинете до января 2001 года, когда Клинтон перестал быть президентом США.

Интересно, что во время первого президентского срока Трампа в 2017 году на некоторое время в Овальный кабинет доставили другой лунный камень из миссии "Аполлон-17". Это было связано с тем, что Трамп поручил NASA отправить астронавтов на Луну и Марс.

Как уже писал Фокус, горячая планета, где идут дожди из железа и рубинов, удивила астрономов. Результаты исследования бросают вызов теориям о формировании планет.

Также Фокус писал о том, что ученые показали новое ядерное устройство, которое должно обеспечить космические аппараты на Луне электроэнергией.