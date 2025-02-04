Там идут дожди из железа и рубинов: горячая планета удивила астрономов, что они выяснили

Результаты исследования бросают вызов теориям о формировании планет.

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Астрономы использовали наземный телескоп Джемини юг для исследования горячего большого газового гиганта под названием WASP-121b, где климат настолько экстремальный, что там идут дожди из железа, рубинов и сапфиров. Результаты показывают, что это планета могла образоваться ближе к своей звезде, чем считалось ранее, что бросает вызов теориям о формировании планет. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет Space.

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За пределами Солнечной системы астрономы обнаружили уже более 5000 планет. Многие из этих миров принадлежат к классу горячих Юпитеров. Это планеты, которые больше Юпитера и находятся очень близко к своим звездам.

Предполагается, что горячие Юпитеры формируются дальше от своих звезд, примерно на том же расстоянии, где находятся Юпитер и Сатурн в Солнечной системе, а затем перемещаются ближе. Новое исследование планеты WASP-121b, которая является горячим Юпитером, подвергает сомнению существующие теории.

Планета WASP-121b находится на расстоянии примерно 858 световых лет от нас, она в 1,2 раза больше по массе и в 1,9 раза больше по размеру, чем Юпитер. WASP-121b находится так близко к своей звезде, что год там длится всего 1,3 земных дня. Также планета всегда обращена к своей звезде только одной стороной.

На стороне планеты, которая обращена к звезде, температура составляет примерно 2500 градусов Цельсия. Это приводит к тому, что металлы испаряются и поднимаются в атмосферу. После этого ветры, которые дуют со скоростью 17 700 км/ч, перемещают металлы на другую сторону планеты, там они охлаждаются и выпадают в виде дождей из железа, рубинов и сапфиров.

Планета WASP-121b находится на расстоянии примерно 858 световых лет от нас, она в 1,2 раза больше по массе и в 1,9 раза больше по размеру, чем Юпитер. Иллюстрация Фото: space.com

Теории предполагают, что планета WASP-121b должна была сформироваться дальше в протопланетном диске, который когда-то окружал ее звезду, а затем переместиться ближе, но новые данные не подтверждают это.

Астрономы могут искать признаки химических элементов на планетах и ​​их атмосферах и определять соотношение каменистого вещества к ледяному газообразному веществу, которые присутствовали при рождении планеты. Это должно сказать им, насколько далеко от звезды образовалась планета.

Астрономы смогли определить соотношение каменистого и ледяного вещества на планете WASP-121b, которое было особенно высоким. Это говорит о том, что в начале своего формирования планета могла накапливать большое количество каменистого вещества. Это могло бы означать, что планета могла возникнуть в той части протопланетного диска, которая была слишком горячей для конденсации льда. Это стало сюрпризом для ученых, поскольку считается, что газовым гигантам для формирования нужны твердые льды.

Авторы исследования говорят, что, возможно, нужно пересмотреть модели формирования планет.

Как уже писал Фокус, над и под Млечным Путем обнаружены огромные пузыри размером с половину галактики. Новое исследование показывает, каким образом были созданы две пары пузырей, состоящих из горячего газа.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, каким образом могла сформироваться самая древняя известная планета, которая не должна была появиться 13 млрд лет назад.