Над и под Млечным Путем обнаружены огромные пузыри размером с половину галактики: что это

Новое исследование показывает, каким образом были созданы две пары пузырей, состоящих из горячего газа.

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Ученые обнаружили две пары пузырей, которые находятся над и под центром Млечного Пути. Эти пузыри имеют гигантский размер и состоят из горячего газа. Данные структуры видимы только в рентгеновском свете и гамма-лучах. Астрономы предложили новую теорию, которая объясняет, что же надуло эти гигантские пузыри размером с половину нашей галактики. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Earth.

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В 2010 году космический телескоп Ферми обнаружил пару огромных пузырей из горячего газа, которые находятся над и под центром нашей галактики. Пузыри формируют собой восьмерку с точкой пересечения в галактическом ядре. По оценкам ученых каждый пузырь имеет высоту примерно 25 000 световых лет. Для сравнения диаметр Млечного Пути составляет 100 000 световых лет. Эти структуры были названы пузырями Ферми.

В 2020 году космический телескоп eROSITA обнаружил еще одну похожую пару пузырей и горячего газа, которые находятся также над и под центром Млечного Пути. По оценкам ученых каждый пузырь имеет высоту примерно 36 000 световых лет. Эти структуры были названы пузырями eROSITA.

Несмотря на то, что существует уже несколько теорий относительно того, каким образом были созданы эти странные пузыри, ученые представили новую теорию. Они считают, что обе пары пузырей были созданы благодаря выбросу плазмы из сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, которая находится в центре Млечного Пути. Этот выброс высвободил колоссальное количество энергии, что позволило образовать такие уникальные структуры.

Астрономы предложили новую теорию, которая объясняет, что же надуло эти гигантские пузыри размером с половину нашей галактики Фото: NASA

Ученые считают, что мощная струя плазмы начала извергаться из сверхмассивной черной дыры примерно 2,6 млн лет назад и этот выброс продолжался примерно 100 000 лет, как показывает моделирование. Астрономы считают, что струя черной дыры переместила огромное количество газа из центра галактики и надула обе пары пузырей. Этот процесс не позволил черной дыре расти без ограничений.

Эта теория противоречит предположениям о том, что пузыри Ферми и eROSITA были созданы в результате взрывов сверхновых в центре нашей галактики.

Моделирование, основанное на данных наблюдений, показало, что изначально были созданы пузыри Ферми, но позже возникла ударная волна, которая создала еще большие структуры. Если раньше предполагалось, что пузыри создавались в течение примерно 10 000 000 лет, то новое исследование предполагает, что этот процесс завершился за 100 000 лет.

По словам астрономов, процессы, участвующие в создании этих пузырей, влияют на то, как галактики растут и развиваются, что влияет на формирование звезд и планет.

Как уже писал Фокус, тайна "невозможной" планеты возрастом 13 млрд лет раскрыта. Новые данные помогли выяснить, каким образом могла быть создана самая древняя известная планета во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что ученые создали создан новый материал для аэрокосмической отрасли, который легкий, как пена и прочный, как сталь. Ученые считают, что новый материал поможет создавать улучшенные компоненты для самолетов и космических кораблей.

Еще Фокус писал о том, какая планета Соленной системы является наименее изученной и имеет самую короткую орбиту среди всех планет Солнечной системы. Одной из особенностей этого мира является самые резкие перепады температуры среди всех миров, которые вращайся вокруг Солнца.