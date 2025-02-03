Странный мир: какая планета находится ближе всего к Солнцу и почему она не самая жаркая (фото)

Эта маленькая планета находится так близко к нашей звезде, что год там длится всего 88 земных дней.

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Как известно в Солнечной системе находится восемь планет, и каждая из них отличается по размеру и составу, а также находится на разном расстоянии от Солнца. Дальше всего от нашей звезды находится Нептун, но какая планета находится ближе всего к Солнцу и почему она все же не самая жаркая в Солнечной системе? Об этом пишет Live Science.

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Самой близкой планетой к Солнцу является маленькая планета Меркурий, которая примерно в 2,5 раза меньше Земли по размеру. Среднее расстояние от Меркурия до Солнца составляет 58 млн км. Для сравнения расстояние Земли от Солнца – 150 млн км, а Нептуна – примерно 4,5 млрд км.

Интересно, что Меркурий является планетой, о которой астрономы знают меньше, чем об остальных мирах Солнечной системы и это во многом связано с тем, что к этой планете сложно добраться космическим аппаратам.

Меркурий является планетой, о которой астрономы знают меньше, чем об остальных мирах Солнечной системы Фото: NASA

Меркурий является странным, покрытым кратерами и лишенным атмосферы, миром. Известно, что некоторые кратеры на Меркурии никогда не видят света Солнца. Также Меркурий имеет самые резкие перепады температур среди всех планет Солнечной системы. Обращенная к Солнцу сторона всегда очень горячая, а обратная сторона планеты в это же время становится чрезвычайно холодной. Если точнее, то на обращенной к нашей звезде стороне Меркурия температура поднимается до 427 градусов Цельсия, а на обратной стороне опускается до минус 184 градусов Цельсия. Это не значит, что Меркурий всегда обращен к Солнцу только одной стороной, ведь планета все время вращается.

Сравнительные размеры планет земной группы (слева направо: Меркурий, Венера, Земля, Марс) Фото: Wikipedia

Резкие перепады температур на Меркурии связны с тем, что планета не имеет атмосферы, которая могла бы регулировать температуру. Меркурий имеет слишком маленькую гравитацию, чтобы удерживать атмосферу и даже если бы она была, то сильное излучение Солнца, а также солнечный ветер, из-за близкого расположения планеты, все равно бы уничтожили любую атмосферу.

Учитывая огромную температуру на Меркурии можно подумать, что это самая жаркая планета в Солнечной системе. Но это не так. Несмотря на то, что Венера в среднем находится на расстоянии 108 млн км от Солнца, она более жаркая, чем Меркурий. Дело в том, что Венера имеет очень толстую густую атмосферу, которая удерживает тепло. Потому температура на поверхности Венеры достигает 482 градуса Цельсия.

Резкие перепады температур на Меркурии связны с тем, что планета не имеет атмосферы, которая могла бы регулировать температуру Фото: ESA

Интересно, что на Меркурии продолжительность одного дня составляет 1,5 меркурианских года. Если точнее, что день на этой странной планете длится 58 земных дней, а год – 88 земных дней.

У Меркурия нет спутников, а экстремальные условия на планете не позволяют существовать на ее поверхности воды в жидком виде, которая является ключевым компонентом для создания жизни. То есть жизни на Меркурии нет.

Меркурий с близкого расстояния изучали всего два космических аппарата: в 1974-1975 годах — "Маринер-10", а в 2011-2015 годах – MESSENGER. В 2026 году на орбиту вокруг Меркурия должен выйти космический аппарат BepiColombo, что даст возможность астрономам получить много полезной информации об этой загадочной малоизученной каменистой планете.

Как уже писал Фокус, недавно BepiColombo прислал на Землю новые фотографии Меркурия, сделанные с близкого расстояния.

Также Фокус писал о том, какая на самом деле планета в Солнечной системе находится ближе всего к Земле.

Еще Фокус писал о том, что физики обнаружили новую форму магнетизма. Ученые давно предполагали, что альтермагнетизм существует, но только сейчас им удалось это подтвердить.