Дивний світ: яка планета розташована найближче до Сонця і чому вона не найспекотніша (фото)

Ця маленька планета розташована так близько до нашої зірки, що рік там триває всього 88 земних днів.

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Як відомо, у Сонячній системі розташовано вісім планет, і кожна з них відрізняється за розміром і складом, а також перебуває на різній відстані від Сонця. Найдалі від нашої зірки знаходиться Нептун, але яка планета знаходиться найближче до Сонця і чому вона все ж таки не найспекотніша в Сонячній системі? Про це пише Live Science.

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Найближчою планетою до Сонця є маленька планета Меркурій, яка приблизно у 2,5 раза менша за Землю за розміром. Середня відстань від Меркурія до Сонця становить 58 млн км. Для порівняння відстань Землі від Сонця — 150 млн км, а Нептуна — приблизно 4,5 млрд км.

Цікаво, що Меркурій є планетою, про яку астрономи знають менше, ніж про інші світи Сонячної системи і це багато в чому пов'язано з тим, що до цієї планети складно дістатися космічним апаратам.

Меркурій є планетою, про яку астрономи знають менше, ніж про решту світів Сонячної системи Фото: NASA

Меркурій є дивним, вкритим кратерами і позбавленим атмосфери світом. Відомо, що деякі кратери на Меркурії ніколи не бачать світла Сонця. Також Меркурій має найрізкіші перепади температур серед усіх планет Сонячної системи. Звернений до Сонця бік завжди дуже гарячий, а зворотний бік планети в цей же час стає надзвичайно холодним. Якщо точніше, то на зверненому до нашої зірки боці Меркурія температура піднімається до 427 градусів Цельсія, а на зворотному боці опускається до мінус 184 градусів Цельсія. Це не означає, що Меркурій завжди звернений до Сонця тільки однією стороною, адже планета весь час обертається.

Порівняльні розміри планет земної групи (зліва направо: Меркурій, Венера, Земля, Марс) Фото: Wikipedia

Різкі перепади температур на Меркурії пов'язані з тим, що планета не має атмосфери, яка могла б регулювати температуру. Меркурій має надто малу гравітацію, щоб утримувати атмосферу, і навіть якби вона була, то сильне випромінювання Сонця, а також сонячний вітер, через близьке розташування планети, все одно б знищили будь-яку атмосферу.

З огляду на величезну температуру на Меркурії можна подумати, що це найспекотніша планета в Сонячній системі. Але це не так. Незважаючи на те, що Венера в середньому розташована на відстані 108 млн км від Сонця, вона спекотніша, ніж Меркурій. Річ у тім, що Венера має дуже товсту густу атмосферу, яка утримує тепло. Тому температура на поверхні Венери сягає 482 градуси Цельсія.

Різкі перепади температур на Меркурії пов'язані з тим, що планета не має атмосфери, яка могла б регулювати температуру Фото: ESA

Цікаво, що на Меркурії тривалість одного дня становить 1,5 меркуріанських року. Якщо точніше, що день на цій дивній планеті триває 58 земних днів, а рік — 88 земних днів.

У Меркурія немає супутників, а екстремальні умови на планеті не дають змоги існувати на її поверхні воді в рідкому вигляді, яка є ключовим компонентом для створення життя. Тобто життя на Меркурії немає.

Меркурій із близької відстані вивчали лише два космічні апарати: у 1974-1975 роках — "Маринер-10", а в 2011-2015 роках — MESSENGER. У 2026 році на орбіту навколо Меркурія має вийти космічний апарат BepiColombo, що дасть можливість астрономам отримати багато корисної інформації про цю загадкову маловивчену кам'янисту планету.

Як уже писав Фокус, нещодавно BepiColombo надіслав на Землю нові фотографії Меркурія, зроблені з близької відстані.

Також Фокус писав про те, яка насправді планета в Сонячній системі розташована найближче до Землі.

Ще Фокус писав про те, що фізики виявили нову форму магнетизму. Вчені давно припускали, що альтермагнетизм існує, але тільки зараз їм вдалося це підтвердити.