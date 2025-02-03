Революція у створенні електроніки: фізики виявили нову форму магнетизму

Вчені давно припускали, що альтермагнетизм існує, але тільки зараз їм вдалося це підтвердити.

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Під час експерименту фізики довели, що третя форма магнетизму, названа альтермагнетизм, існує. Вони використовували пристрій, який розганяє електрони до величезних швидкостей, опромінили тонку пластину телуриду марганцю рентгенівськими променями і виявили форму магнетизму, яку раніше ще не бачили. Це відкриття допоможе у створенні нової електроніки та в поліпшенні наявної. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише ScienceAlert.

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Фізикам давно відомо, що існує дві форми магнетизму: феромагнетизм і антиферомагнетизм. У феромагнітах, які сильно реагують на магнітне поле, електрони в атомах розташовані таким чином, що вони знаходяться паралельно один до одного. В антиферомагнітах, які погано реагують на магнітне поле, електрони переміщуються в протилежних напрямках і нейтралізують один одного. Тобто феромагнітні матеріали — це сильні магніти, а антиферомагнітні матеріали не виявляють магнітних властивостей на великій відстані.

Уже кілька років фізики припускали, що існує третя форма магнетизму, але не було прямих доказів цьому, і до того ж учені не знали, як керувати цим явищем. Тепер же фізики в результаті експерименту довели, що існує третій незвичайний спосіб розміщення електронів у феромагнітних матеріалах, і ця форма магнетизму отримала назву альтермагнетизм.

Альтермагнетизм, за словами вчених, має властивості феромагнетизму та антиферомагнетизму. Тобто альтермагніти не є сильними магнітами, але їхні властивості можна використовувати для зберігання даних або спрямування енергії.

Вчені також довели, що можна керувати крихітними магнітними вихорами в альтермагнітних матеріалах, що якраз можна використовувати для зміни їхніх властивостей і адаптації до практичного застосування.

Незвичайні магнітні вихори фізики виявили під час експерименту з телуридом марганцю. За допомогою прискорювача електронів учені опромінили матеріал рентгенівськими променями й отримали візуалізацію альтермагнетизму в дії.

Вчені вважають, що альтермагнітними властивостями володіють кілька десятків різних сплавів, але це ще потрібно перевірити. У будь-якому разі відкриття відкриває шлях для створення альтермагнітних матеріалів, яке можна використати для створення нових потужніших магнітних сховищ даних та іншої електроніки.

Також Фокус писав про те, що фізики виявили в Чумацькому Шляху новий вид прискорювачів частинок, які перебувають у подвійних системах, що складаються з чорної діри зоряної маси і зірки.

Як уже писав Фокус, вчені показали, що квантова фізика має більш дивні особливості, ніж передбачалося раніше. Це було виявлено під час експерименту з 37 вимірами.

Ще Фокус писав про те, що вчені показали новий ядерний генератор для отримання електроенергії на Місяці. Місії на Місяці вимагають розв'язання проблеми постійного забезпечення електроенергією космічних апаратів, що працюють на супутнику Землі.