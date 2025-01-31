Учені показали новий ядерний генератор для отримання електроенергії на Місяці (відео)

Місії на Місяці вимагають розв'язання проблеми постійного забезпечення електроенергією космічних апаратів, що працюють на супутнику Землі.

Related video

Сонячна енергія удосталь присутня в деяких місцях на Місяці, але її не завжди можна отримувати постійно через довгі місячні ночі та екстремальні перепади температур. Тому вчені вивчають ядерну енергію як альтернативу сонячній енергії. Вчені представили концептуальний проєкт радіоізотопної енергетичної системи, що використовує плутоній-238 (Pu-238), яку можна використовувати для живлення космічних апаратів і вантажних кораблів на Місяці, пише Interesting Engineering.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Радіоізотопні енергетичні системи, що працюють на плутонії-238, важливі для космічних апаратів, які працюють там, де сонячної енергії недостатньо. Ця розробка здійснюється в рамках консорціуму PULSAR, який фінансує Євратом (Європейське співтовариство з атомної енергії).

За словами вчених, радіоізотопні енергетичні системи створюють електроенергію з природного розпаду ізотопів, таких як плутоній-238, забезпечуючи надійне джерело живлення для апаратів, що працюють у складних умовах на Місяці. Радіоізотопна енергетична система, створювана PULSAR, використовує два двигуни Стірлінга для перетворення тепла, що виділяється під час розпаду плутонію-238, в електрику.

Радіоізотопна енергетична система, створювана PULSAR, використовує два двигуни Стірлінга для перетворення тепла, що виділяється під час розпаду плутонію-238, на електрику Фото: interestingengineering.com

Існуючі ядерні генератори вимагають значної кількості палива і є громіздкими, що збільшує стартову вагу. PULSAR прагне підвищити ефективність і зменшити розмір і вагу за рахунок використання вдосконаленого двигуна Стірлінга у своїй радіоізотопній енергетичній системі.

Ця система призначена для забезпечення від 100 до 500 Вт електроенергії. Ця вихідна потужність спеціально розроблена для задоволення потреб місяцеходу або вантажного корабля, що працюють на Місяці.

Складні умови на Місяці роблять ядерну енергію критично важливим компонентом місячних місій. Через те, що на Місяці ніч триває 14 днів, неможливо постійно отримувати сонячну енергію. У полярних регіонах Місяця є місця, куди сонячне світло взагалі не потрапляє.

За словами вчених, ця розробка закладає основу для реалізації проєкту європейського посадкового місячного модуля Argonaut, який має вирушити на Місяць приблизно через 5 років. Консорціум PULSAR прагне налагодити європейське виробництво плутонію-238 і пов'язаних із ним технологій. Наразі Європа покладається на зовнішні джерела цього ізотопу плутонію.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли про незвичайний спосіб космічного зв'язку. Вчені вважають, що для зв'язку в глибокому космосі можна використовувати гравітаційні хвилі.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що на Марсі мільярди років тому існували періоди довжиною в десятки тисяч років, коли клімат різко змінювався. Це могло мати негативний вплив на потенційне марсіанське життя.