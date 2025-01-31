Ученые показали новый ядерный генератор для получения электроэнергии на Луне (видео)

Миссии на Луне требуют решения проблемы постоянного обеспечения электроэнергией работающих на спутнике Земли космических аппаратов.

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Солнечная энергия в изобилии присутствует в некоторых местах на Луне, но ее не всегда можно получать постоянно из-за длинных лунных ночей и экстремальных перепадов температур. Поэтому ученые изучают ядерную энергию как альтернативу солнечной энергии. Ученые представили концептуальный проект радиоизотопной энергетической системы, использующей плутоний-238 (Pu-238), которую можно использовать для питания космических аппаратов и грузовых кораблей на Луне, пишет Interesting Engineering.

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Радиоизотопные энергетические системы, работающие на плутонии-238, важны для космических аппаратов, работающих там, где солнечной энергии недостаточно. Эта разработка осуществляется в рамках консорциума PULSAR, который финансирует Евратом (Европейское сообщество по атомной энергии).

По словам ученых, радиоизотопные энергетические системы создают электроэнергию из естественного распада изотопов, таких как плутоний-238, обеспечивая надежный источник питания для аппаратов, работающих в сложных условиях на Луне. Радиоизотопная энергетическая система, создаваемая PULSAR, использует два двигателя Стирлинга для преобразования тепла, выделяемого при распаде плутония-238, в электричество.

Радиоизотопная энергетическая система, создаваемая PULSAR, использует два двигателя Стирлинга для преобразования тепла, выделяемого при распаде плутония-238, в электричество Фото: interestingengineering.com

Существующие ядерные генераторы требуют значительного количества топлива и являются громоздкими, что увеличивает стартовый вес. PULSAR стремится повысить эффективность и уменьшить размер и вес за счет использования усовершенствованного двигателя Стирлинга в своей радиоизотопной энергетической системе.

Эта система предназначена для обеспечения от 100 до 500 Вт электроэнергии. Эта выходная мощность специально разработана для удовлетворения потребностей лунохода или грузового корабля, работающих на Луне.

Сложные условия на Луне делают ядерную энергию критически важным компонентом лунных миссий. Из-за того, что на Луне ночь длится 14 дней, невозможно постоянно получать солнечную энергию. В полярных регионах Луны есть места, куда солнечный свет вообще не попадает.

По словам ученых, эта разработка закладывает основу для реализации проекта европейского посадочного лунного модуля Argonaut, который должен отправиться на Луну примерно через 5 лет. Консорциум PULSAR стремится наладить европейское производство плутония-238 и связанных с ним технологий. В настоящее время Европа полагается на внешние источники этого изотопа плутония.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали о необычном способе космической связи. Ученые считают, что для связи в глубоком космосе можно использовать гравитационные волны.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что на Марсе миллиарды лет назад существовали периоды длиной в десятки тысяч лет, когда климат резко менялся. Это могло оказать негативное влияние на потенциальную марсианскую жизнь.