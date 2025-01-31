На Марсе обнаружены странные изменения климата: могла ли выжить там жизнь

Долгое время оставалось загадкой, каким образом на Марсе могла существовать жидкая вода, ведь планета находится дальше от Солнца.

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Ученые выяснили, что температура в далеком прошлом на Марсе могла меняться в течение коротких жарких и холодных периодов. Но эти изменения температуры могли быть губительными для жизни, если она существовала на Красной планете. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, пишет Space.

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Ученые знают, что несмотря на то, что сейчас Марс холодная и засушливая планета, миллиарды лет назад он был больше похож на Землю, ведь там был более теплый и влажный климат. Новое исследование показывает, каким образом на Марсе могла существовать вода в жидком виде и было тепло.

По словам ученых, долгое время оставалось загадкой, каким образом на Марсе могла существовать жидкая вода, ведь планета находится дальше от Солнца. К тому же миллиарды лет назад Солнце излучало меньше тепла.

Раньше ученые считали, что на Марсе могла существовать вода в жидком виде благодаря наличию большого количества водорода в атмосфере планеты.

Водород мог связываться с атомами углерода и создавать углекислый газ в атмосфере. Как известно это парниковый газ, который удерживает тепло и вызывает парниковый эффект. Таким образом благодаря этому на Марсе могла быть вода в жидком виде на поверхности. Но проблема в том, что водород в атмосфере Марсе не мог существовать очень долго.

Авторы исследования создали моделирование, чтобы выяснить, как менялось содержание водорода в атмосфере Марса. Ученые смоделировали, как водород смешивался и вступал в реакцию с другими газами в атмосфере Марса и с химическими веществами на поверхности планеты.

Изображение сухой и безводной поверхности Марса, полученное марсоходом Perseverance во время его исследования древних водных путей в поисках признаков ныне исчезнувшей микробной жизни Фото: NASA

Результаты показали, что на Марсе существовали эпизодические теплые периоды примерно 3-4 млрд лет назад. Теплые периоды сменялись холодными в течение примерно 40 млн лет, причем каждый теплый период длился не менее 100 000 лет.

Ученые говорят, что причиной появления теплых и влажных периодов могло стать то, что вода из атмосферы Марса попадала на поверхность, что восполняло содержание водорода в атмосфере. Тем самым поддерживался парниковый эффект.

Авторы исследования считают, что углекислый газ постоянно вступал в реакцию с солнечным светом, и возникал монооксид углерода. Но в теплые периоды он снова превращался в углекислый газ.

Этот процесс остановился бы, если бы Марс оставался холодным достаточно долго, что привело бы к накоплению монооксида углерода и кислорода.

Сейчас ученые хотят знать, была ли на Марсе пусть и микробная, но жизнь в далеком прошлом. Но изменения температуры могли быть губительными для жизни, если она существовала на Красной планете.

В будущем авторы исследования намерены сравнить свои модели с реальными образцами почвы, собранными на Марсе, который должны быть доставлены на Землю в следующем десятилетии.

Как уже писал Фокус, ученые решили выяснить, может ли земная жизнь выжить на других планетах и получили интересные результаты. Как показало новое исследование, не только вода играет важную роль в обитаемости планеты, но и ее атмосфера.

Также Фокус писал о том, что ученые были удивлены, когда выяснили, с какой скоростью на самом деле дуют ветры на Марсе.