Может ли земная жизнь выжить на других планетах: открытие ученых может удивить

Как показало новое исследование, не только вода играет важную роль в обитаемости планеты, но и ее атмосфера.

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Астрономы обнаружили много планет с экстремальными условиями, где жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, невозможна. Но есть в нашей галактике каменистые планеты размером примерно с Землю, которые находятся в зоне обитаемости своих звезд. Если планета находится на подходящем расстоянии от своей звезды, чтобы иметь на поверхности жидкую воду, считается, что она находится в зоне обитаемости. Но новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, указывает на очень важную роль атмосферы планеты в том, насколько данный мир может быть пригоден для жизни. Может ли микробная земная жизнь выжить на некоторых планетах, похожих на Землю? Об этом пишет Phys.

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Ученые считают, что не только наличие жидкой воды на поверхности каменистой планеты, но и атмосфера играют большую роль в том, насколько планета пригодна для жизни. Плотная атмосфера на планете, которая находится даже за пределами за пределами зоны обитаемости, может помочь поддерживать жидкую воду на поверхности. Ученые говорят, что только наличие жидкой воды не гарантирует наличие жизни.

Ученые создали моделирование планет, похожих на Землю, с разным составом атмосферы. Затем они изучили, могут ли земные микробы выжить в этих условиях с помощью лабораторных экспериментов. В одних случаях состав атмосферы был похож на земной, а в других симуляциях атмосфера планеты в большей мере состояла из углекислого газа, азота, метана и водорода. По словам ученых, моделирование включало тот факт, что вода является переменным компонентом, который может исчезнуть из-за давления или температуры.

Результаты лабораторных экспериментов показали, что состав атмосферы планеты существенно влияет на закономерности роста бактерий, что подчеркивает важность изучения атмосферы при оценке обитаемости планеты, похожей на Землю.

К удивлению ученых земные бактерии хорошо выживали при различных составах атмосферы. Хотя наблюдалась некоторая задержка их роста, поскольку бактерии адаптировались к новым условиям. То есть микробная жизнь может выжить на планете, которая имеет не только обычный земной воздух, но и богата азотом, водородом или метаном. Сложнее всего бактерии могут выжить при атмосфере, состоящей из углекислого газа, хотя после некоторой адаптации у них все получается, говорят ученые.

Авторы исследования говорят, что каменистые планеты размером с Землю, в атмосферах которых преобладает водород, метан и азот все еще могут поддерживать микробную жизнь. Если на этих планетах было время для приспособления к необычным условиям, то земные бактерии могут там процветать. То есть, если жизнь, похожая на земную, существует где-то в нашей галактике, то ее можно обнаружить, ведь она может процветать в совершенно разных условиях. По крайней мере теоретически это возможно.

Исследование также показало, что планеты с плотными атмосферами, которые богаты водородом, могут иметь жидкую воду на поверхности, даже если они находятся за пределами зоны обитаемости своих звезд.

Как уже писал Фокус, физики обнаружили новые ускорители частиц в нашей галактике. Исследование бросает вызов существующей теории относительно происхождения космических лучей.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, в какой части нашей галактики чаще всего формируются планеты.

Еще Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую планету на расстоянии почти 20 световых лет от нас, которая похожа на Землю и может быть пригодной для жизни.