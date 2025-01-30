Где в Млечном Пути в основном формируются планеты: астрономы выяснили это

Формированию планет способствует среда, богатая тяжелыми химическими элементами.

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Астрономы уже обнаружили более 6000 планет за пределами Солнечной системы и поиски продолжаются дальше. Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, выяснили где в нашей галактике Млечный Путь в основном формируются планеты. Астрономы обнаружили, что звезды с планетами большой массы имеют более высокую металличность, чем те, у которых меньшее количество металлов. Они также обнаружили, что звезды с планетами, как правило, моложе звезд без планет, пишет Universe Today.

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Одним из ключевых аспектов развития планет в нашей галактике является присутствие металлов, то есть элементов тяжелее водорода и гелия, и это называется метталичностью. Стоит сказать, что астрономы называют все химические элементы, кроме водорода и гелия металлами, хотя с точки зрения химии, это не совсем верно.

Тяжелые химические элементы образуются в ядрах звезд и во время того, как эти звезды взрываются сверхновыми. Таким образом металлы распространяются по космосу и образуют часть межзвездной среды. Понимание распределения металлов дает представление о возрасте, истории и скорости формирования звезд и планет.

Астрономы изучили то, что известно, как радиус рождения галактики. Этот термин относится к расстоянию от центра галактики, на котором формируются звезды, а значит и планеты. С помощью имеющих астрономических данных ученые смогли оценить возраст двух групп звезд, тех, у которых есть планеты, и тех, у которых их нет. Это позволило им рассчитать радиус рождения галактики для планет на основе исходных положений звезд, их возраста и уровня металлов в них.

Формирование планет. Иллюстрация Фото: Universe Today

Результаты показали, что звезды, имеющие планеты, имеют более высокое соотношение железа к водороду, они моложе и родились ближе к центру нашей галактики, чем те, у которых нет планет.

Ученые также выяснили, что звезды, имеющие планеты с большой массой, имеют другое распределение железа к водороду и возраста, чем звезды, имеющие по крайней мере одну планету с малой массой, и те, у которых только планеты с малой массой.

Исследование показывает, что планеты земной группы, как правило, формируются вокруг звезд с более высоким соотношением железа к водороду.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что чаще всего большие планетные системы, похожие на нашу, формируются ближе к центру нашей галактики. Здесь большее содержание металлов и, хотя планетные системы могут мигрировать во внешнюю часть Млечного Пути, открытие дает хорошее направление для поиска новых миров за пределами Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, астронавты впервые в космосе создали ракетное топливо и кислород с помощью необычной технологии. Китайские астронавты впервые продемонстрировали технологию искусственного фотосинтеза на орбите.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в ранней Вселенной слишком огромные черные дыры, чем предсказывают модели. Соотношение масс эти черных дыр к массе их родных галактик также очень большое.