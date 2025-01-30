Де в Чумацькому Шляху переважно формуються планети: астрономи з'ясували це

Формуванню планет сприяє середовище, багате на важкі хімічні елементи.

Related video

Астрономи вже виявили понад 6000 планет за межами Сонячної системи і пошуки тривають далі. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, з'ясували де в нашій галактиці Чумацький Шлях здебільшого формуються планети. Астрономи виявили, що зірки з планетами великої маси мають вищу металічність, ніж ті, у яких менша кількість металів. Вони також виявили, що зірки з планетами, як правило, молодші за зірки без планет, пише Universe Today.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одним із ключових аспектів розвитку планет у нашій галактиці є присутність металів, тобто елементів важчих за водень і гелій, і це називається метталічністю. Варто сказати, що астрономи називають усі хімічні елементи, крім водню і гелію, металами, хоча з погляду хімії, це не зовсім правильно.

Важкі хімічні елементи утворюються в ядрах зірок і під час того, як ці зірки вибухають надновими. Таким чином метали поширюються космосом і утворюють частину міжзоряного середовища. Розуміння розподілу металів дає уявлення про вік, історію та швидкість формування зірок і планет.

Астрономи вивчили те, що відомо, як радіус народження галактики. Цей термін відноситься до відстані від центру галактики, на якій формуються зірки, а значить і планети. За допомогою наявних астрономічних даних вчені змогли оцінити вік двох груп зірок, тих, у яких є планети, і тих, у яких їх немає. Це дало їм змогу розрахувати радіус народження галактики для планет на основі вихідних положень зірок, їхнього віку та рівня металів у них.

Формування планет. Ілюстрація Фото: Universe Today

Результати показали, що зірки, які мають планети, мають більш високе співвідношення заліза до водню, вони молодші та народилися ближче до центру нашої галактики, ніж ті, у яких немає планет.

Науковці також з'ясували, що зірки, які мають планети з великою масою, мають інший розподіл заліза до водню і віку, ніж зірки, які мають принаймні одну планету з малою масою, та ті, які мають лише планети з малою масою.

Дослідження показує, що планети земної групи, як правило, формуються навколо зірок із вищим співвідношенням заліза до водню.

Таким чином, вчені дійшли висновку, що найчастіше великі планетні системи, схожі на нашу, формуються ближче до центру нашої галактики. Тут більший вміст металів і, хоча планетні системи можуть мігрувати в зовнішню частину Чумацького Шляху, відкриття дає гарний напрямок для пошуку нових світів за межами Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, астронавти вперше в космосі створили ракетне паливо і кисень за допомогою незвичайної технології. Китайські астронавти вперше продемонстрували технологію штучного фотосинтезу на орбіті.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили в ранньому Всесвіті занадто величезні чорні діри, ніж передбачають моделі. Співвідношення мас цих чорних дір до маси їхніх рідних галактик також дуже велике.