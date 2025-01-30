Астронавти вперше в космосі створили ракетне паливо і кисень за допомогою незвичайної технології

Китайські астронавти вперше продемонстрували технологію штучного фотосинтезу на орбіті.

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Астронавти на борту китайської космічної станції "Тяньгун" успішно продемонстрували новий спосіб створення ракетного палива і придатного для дихання кисню за допомогою штучного фотосинтезу. Проривну технологію, яка використовує доволі просте обладнання та мінімальну кількість енергії, можуть використати на майбутній китайській базі на Місяці, пише Live Science.

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Нові експерименти на орбіті провели члени екіпажу китайської космічної станції "Тяньгун", яка працює в повністю зібраному вигляді з листопада 2022 року.

Для довгострокових досліджень космосу, зокрема освоєння людиною Місяця, необхідні кисень і ракетне паливо. Це означає, що все це потрібно доставити на Місяць у великій кількості. З іншого боку, ракетне паливо і придатний для дихання кисень можна створювати в космосі і над цим активно працюють китайські вчені.

Учені з Китаю почали вивчати можливості штучного фотосинтезу в космосі, за допомогою якого можна отримати ракетне паливо і кисень, 10 років тому. Технологія штучного фотосинтезу перетворює вуглекислий газ і воду на кисень та інгредієнти ракетного пального за допомогою простого апарату і напівпровідникових каталізаторів. Це реакція, схожа на фотосинтез у рослинах, який виробляє глюкозу.

У цих експериментах використовували напівпровідникові каталізатори для перетворення вуглекислого газу і води на кисень і етилен. Останній можна використовувати як ракетне паливо. Але, використовуючи інші каталізатори в реакції, можна створювати метан, який також можна використовувати як ракетне паливо, вважають китайські вчені.

Китайські дослідники не розкривають усіх подробиць цієї технології, але відомо, що вона потребує набагато менше енергії, ніж технологія електролізу, яка використовується для отримання кисню з води на Міжнародній космічній станції (МКС). Електроліз споживає до третини вихідної потужності МКС.

Нову технологію Китай зможе використовувати на майбутній місячній базі, яка має бути побудована до 2035 року. Передбачається, що астронавти зможуть використовувати воду, яка є на Місяці, щоб створювати придатне для дихання повітря і ракетне паливо для зворотних польотів на Землю.

Перед тим, як побудувати базу на Місяці Китай планує відправити своїх астронавтів на супутник Землі до 2030 року.

Як уже писав Фокус, на Місяці виявлено несподівану активність і це змінює уявлення про його історію. Вчені вважали, що Місяць давно мертвий у плані геологічної активності, але нове дослідження показує, що це не так.

Також Фокус писав про те, що китайські астронавти перебували у відкритому космосі майже рекордний час і встановили захисні панелі, які мають захистити станцію "Тяньгун" від космічного сміття.