На Місяці виявлено несподівану активність: це змінює уявлення про його історію (фото)

Вчені вважали, що Місяць давно мертвий у плані геологічної активності, але нове дослідження показує, що це не так.

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Місяць може виглядати мертвим у плані геологічної активності, а отже, там не відбувається жодних змін, але вчені виявили ознаки цієї активності, яка існувала всього 14 млн років тому. Можливо, вона триває і зараз. Це змінює уявлення про еволюцію Місяця. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише ScienceAlert.

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Учені давно намагаються зрозуміти складну геологічну та еволюційну історію Місяця. Він утворився приблизно 4,5 млрд років тому з уламків Землі і на самому початку був покритий гарячою магмою. Приблизно 3 млрд років тому поверхня Місяця почала остигати. Відтоді вулканічна активність на Місяці значно знизилася, і лава почала тверднути на поверхні та час від часу змінювалася через падіння астероїдів.

Наявні дані про моря на Місяці, тобто темні ділянки, утворені застиглою лавою, свідчать, що Місяць сильно стискався мільярди років тому, що викликало значну вулканічну активність. Раніше вважалося, що виявлені на видимій стороні Місяця хребти були створені якраз під час стиснення Місяця, а це значить, що відтоді ніякої активності не відбувається на поверхні супутника Землі. Але нове дослідження показує, що Місяць зовсім недавно був більш геологічно активним, ніж вважали, і, можливо, ця активність триває досі.

На зворотному боці Місяця виявлено невеликі хребти, які утворилися за останні 160 мільйонів років Фото: ScienceAlert

За словами вчених, вважається, що більшість геологічних рухів на Місяці відбулися 2,5 — 3 млрд років тому. Але дослідження показує, що геологічна активність існувала протягом останнього мільярда років. А невеликі хребти в місячних морях утворилися протягом останніх 160 млн років, а наймолодші з них утворилися 14 млн років тому.

Вчені використовували передові методи картування і моделювання, щоб виявити 266 невеликих хребтів на зворотному боці Місяця, які раніше не були відомі. Виявилося, що ці хребти набагато молодші, ніж подібні утворення на видимій стороні Місяця.

Вчені вважають, що місячні моря утворилися, коли астероїди, що падали на поверхню Місяця, спричинили велике плавлення і видавлювання лави, що заповнює стародавні ударні кратери. Зворотний бік Місяця прийняв на себе більше цих ударів, ніж видимий бік, і деякі дані свідчать, що зворотний бік остигав швидше. Але нове дослідження показує, що може бути не так.

За словами вчених, деякі з виявлених хребтів утворилися в результаті зовсім недавніх геологічних подій. Вік цих хребтів добре узгоджується з молодшими, схожими на хребти особливостями, що утворилися внаслідок триваючого глобального стиснення Місяця в міру його охолодження.

Вчені з'ясували, що хребти на зворотному боці Місяця схожі за структурою на ті, що були виявлені на видимій стороні Місяця. Це означає, що вони були утворені одними й тими самими процесами. З огляду на те, що на Місяці раніше були виявлені невеликі землетруси, то невеликі хребти на Місяці можуть бути пов'язані зі схожою сейсмічною активністю.

Як уже писав Фокус, виявлено чорні діри, які в 1000 разів більші, ніж мають бути, і вчені не знають чому. Дослідження показало, що надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті якимось чином могли дуже швидко набрати величезну масу.

Також Фокус писав про те, що величезна корональна діра на Сонці відправила в бік Землі потужний сонячний вітер, який вріжеться в нашу планету і викличе геомагнітну бурю .