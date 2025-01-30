На Луне обнаружена неожиданная активность: это меняет представление о ее истории (фото)

Ученые считали, что Луна давно мертва в плане геологической активности, но новое исследование показывает, что это не так.

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Луна может выглядеть мертвой в плане геологической активности, а значит, там не происходит никаких изменений, но ученые обнаружили признаки этой активности, которая существовала всего 14 млн лет назад. Возможно, она продолжается и сейчас. Это меняет представление об эволюции Луны. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет ScienceAlert.

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Ученые давно пытаются понять сложную геологическую и эволюционную историю Луны. Она образовалась примерно 4,5 млрд лет назад из обломков Земли и в самом начале была покрыта горячей магмой. Примерно 3 млрд лет назад поверхность Луны начала остывать. С тех пор вулканическая активность на Луне значительно снизилась, и лава начала затвердевать на поверхности и время от времени изменялась из-за падения астероидов.

Имеющиеся данные о морях на Луне, то есть темных участках, образованных застывшей лавой, показывают, что Луна сильно сжималась миллиарды лет назад, что вызывало значительную вулканическую активность. Ранее считалось, что обнаруженные на видимой стороне Луны хребты были созданы как раз во время сжатия Луны, а это значит, с тех пор никакой активности не происходит на поверхности спутника Земли. Но новое исследование показывает, что Луна совсем недавно была более геологический активной, чем считалось, и может быть эта активность продолжается до сих пор.

На обратной стороне Луны обнаружены небольшие хребты, которые образовались за последние 160 миллионов лет Фото: ScienceAlert

По словам ученых, считается, что большинство геологических движений на Луне произошли 2,5 - 3 млрд лет назад. Но исследование показывает, что геологическая активность существовала в течение последнего миллиарда лет. А небольшие хребты в лунных морях образовались в течение последних 160 млн лет, а самые молодые из них образовались 14 млн лет назад.

Ученые использовали передовые методы картирования и моделирования, чтобы обнаружить 266 небольших хребтов на обратной стороне Луны, которые ранее не были известны. Оказалось, что эти хребты намного моложе, чем подобные образования на видимой стороне Луны.

Ученые считают, что лунные моря образовались, когда астероиды, падавшие на поверхность Луны вызвали обширное плавление и выдавливание лавы, заполняющей древние ударные кратеры. Обратная сторона Луны приняла на себя больше этих ударов, чем видима сторона и некоторые данные показывают, что обратная сторона остывала быстрее. Но новое исследование показывает, что может быть не так.

По словам ученых, некоторые из обнаруженных хребтов образовались в результате совсем недавних геологических событий. Возраст этих хребтов хорошо согласуется с более молодыми, похожими на хребты особенностями, образовавшимися в результате продолжающегося глобального сжатия Луны по мере ее охлаждения.

Ученые выяснили, что хребты на обратной стороне Луны похожи по структуре на те, что были обнаружены на видимой стороне Луны. Это значит, что они были образованы одними и теми же процессами. Учитывая то, что на Луне ранее были обнаружены небольшие землетрясения, то небольшие хребты на Луне могут быть связаны с похожей сейсмической активностью.

Как уже писал Фокус, обнаружены черные дыры, которые в 1000 раз больше, чем должны быть и ученые не знают почему. Исследование показало, что сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной каким-то образом могли очень быстро набрать огромную массу.

Также Фокус писал о том, что огромная корональная дыра на Солнце отправила в сторону Земли мощный солнечный ветер, который врежется в нашу планету и вызовет геомагнитную бурю.