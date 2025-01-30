Обнаружены черные дыры, которые в 1000 раз больше, чем должны быть: ученые не знают почему (фото)

Исследование показало, что сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной каким-то образом могли очень быстро набрать огромную массу.

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С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили в ранней Вселенной сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, которые имеют слишком большую массу по сравнению с массой их галактик. Пока что точного объяснения этому нет. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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В современной Вселенной сверхмассивные черные дыры в центрах галактик имеют массу, равную примерно 0,01% массе их родных галактик, то есть массе всех звезд. Но расчеты астрономов показали, что сверхмассивные черные дыры в центре обнаруженных телескопом Уэбб галактик из ранней Вселенной имеют массу равную примерно 10% массы их галактик. Это слишком большое значение и это значит, что данные черные дыры примерно в 1000 раз массивнее, чем должны быть.

Этот открытие еще раз подтверждает другие наблюдения, которые показали, что сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной каким-то образом могли вырасти до очень больших размеров намного быстрее, чем предполагают модели. Дело в том, что телескоп Уэбб обнаружил в период до 1 млрд лет после Большого взрыва черные дыры, масса которых в миллионы раз больше массы Солнца. Но текущие модели показывают, что черным дырам для того, чтобы набрать такую массу нужно более 1 млрд лет.

Черные дыры, которые стали объектом нового исследования, находятся в центрах галактик, которые астрономы назвали "маленькими красными точками". Ведь именно такими выглядят галактики на фотографиях телескопа Уэбб. Эти галактики уже существовали через 1,5 млрд лет после Большого взрыва, тогда как Вселенная появилась 13,8 млрд лет назад. То есть их черные дыры начали расти намного раньше.

Черные дыры, которые стали объектом нового исследования, находятся в центрах галактик, которые астрономы назвали "маленькими красными точками". Ведь именно такими выглядят галактики на фотографиях телескопа Уэбб Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что красный цвет этим галактикам придает излучение, которое выходит из аккреционного диска центральной черной дыры. Этот диск представляет собой облако газа и пыли, которые потребляет черная дыра. Учитывая большую яркость этих дисков в данном случае черные дыры представляют собой активные ядра галактик, то есть они активно поглощают материю и выпускают много излучения из своих окрестностей. Это излучение настолько сильное, что затмевает собой свет звезд в галактиках.

Ученые пришли к выводу, что красный цвет этим галактикам придает излучение, которое выходит из аккреционного диска центральной черной дыры. Иллюстрация Фото: NASA

"Маленькие красные точки" находятся так далеко от нас, что свет от них летел к телескопу Уэбб более 12 млрд световых лет. Но астрономы выяснили, что эти галактики маленькие и имеют относительно небольшую массу. Поэтому еще более удивительно, что они содержат очень большие сверхмассивные черные дыры.

Авторы исследования говорят, что новое открытие показывает, что сверхмассивные черные дыры могут активно расти даже в маленьких галактиках.

Ученые пока не знают, каким образом черные дыры стали такими большими, но, возможно, это связано с тем, что они могли более быстро поглощать материю в ранней Вселенной. Также ученые говорят, что высокая плотность газа в галактиках могла привести к более плотному расположению звезд. Таким образом, когда эти звезды умирали, они превращались в небольшие черные дыры, которые затем сливались и превратились в огромную черную дыру.

Как уже писал Фокус, NASA обнаружило ключевые компоненты для жизни в образцах астероида Бенну. Ученые задаются вопросом, почему же жизнь не образовалась на астероиде, учитывая наличие важных компонентов для ее создания.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили на спутнике Юпитера самую большую вулканическую активность из всех, которые там наблюдались.