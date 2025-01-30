Виявлено чорні діри, які в 1000 разів більші, ніж мають бути: вчені не знають чому (фото)

Дослідження показало, що надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті якимось чином могли дуже швидко набрати величезну масу.

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За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили в ранньому Всесвіті надмасивні чорні діри в центрах галактик, які мають занадто велику масу порівняно з масою їхніх галактик. Поки що точного пояснення цьому немає. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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У сучасному Всесвіті надмасивні чорні діри в центрах галактик мають масу, що дорівнює приблизно 0,01% масі їхніх рідних галактик, тобто масі всіх зірок. Але розрахунки астрономів показали, що надмасивні чорні діри в центрі виявлених телескопом Вебб галактик з раннього Всесвіту мають масу, що дорівнює приблизно 10% маси їхніх галактик. Це занадто велике значення і це означає, що ці чорні діри приблизно в 1000 разів масивніші, ніж мають бути.

Це відкриття ще раз підтверджує інші спостереження, які показали, що надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті якимось чином могли вирости до дуже великих розмірів набагато швидше, ніж припускають моделі. Річ у тім, що телескоп Вебб виявив у період до 1 млрд років після Великого вибуху чорні діри, маса яких у мільйони разів більша за масу Сонця. Але поточні моделі показують, що чорним дірам для того, щоб набрати таку масу потрібно понад 1 млрд років.

Чорні діри, які стали об'єктом нового дослідження, розташовані в центрах галактик, які астрономи назвали "маленькими червоними крапками". Адже саме такими виглядають галактики на фотографіях телескопа Вебб. Ці галактики вже існували через 1,5 млрд років після Великого вибуху, тоді як Всесвіт з'явився 13,8 млрд років тому. Тобто їхні чорні діри почали рости набагато раніше.

Чорні діри, які стали об'єктом нового дослідження, розташовані в центрах галактик, які астрономи назвали "маленькими червоними крапками". Адже саме такими виглядають галактики на фотографіях телескопа Вебб Фото: NASA

Вчені дійшли висновку, що червоного кольору цим галактикам надає випромінювання, яке виходить з аккреційного диска центральної чорної діри. Цей диск являє собою хмару газу і пилу, які споживає чорна діра. З огляду на велику яскравість цих дисків у даному випадку чорні діри являють собою активні ядра галактик, тобто вони активно поглинають матерію і випускають багато випромінювання зі своїх околиць. Це випромінювання настільки сильне, що затьмарює собою світло зірок у галактиках.

Вчені дійшли висновку, що червоного кольору цим галактикам надає випромінювання, яке виходить з аккреційного диска центральної чорної діри. Ілюстрація Фото: NASA

"Маленькі червоні точки" розташовані так далеко від нас, що світло від них летіло до телескопа Вебб понад 12 млрд світлових років. Але астрономи з'ясували, що ці галактики маленькі та мають відносно невелику масу. Тому ще більш дивно, що вони містять дуже великі надмасивні чорні діри.

Автори дослідження кажуть, що нове відкриття показує, що надмасивні чорні діри можуть активно рости навіть у маленьких галактиках.

Учені поки що не знають, яким чином чорні діри стали такими великими, але, можливо, це пов'язано з тим, що вони могли швидше поглинати матерію в ранньому Всесвіті. Також учені кажуть, що висока щільність газу в галактиках могла призвести до більш щільного розташування зірок. Таким чином, коли ці зірки вмирали, вони перетворювалися на невеликі чорні діри, які потім зливалися і перетворилися на величезну чорну діру.

Як уже писав Фокус, NASA виявило ключові компоненти для життя в зразках астероїда Бенну. Вчені задаються питанням, чому ж життя не утворилося на астероїді, враховуючи наявність важливих компонентів для його створення.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили на супутнику Юпітера найбільшу вулканічну активність з усіх, які там спостерігалися.