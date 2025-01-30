Астронавты впервые в космосе создали ракетное топливо и кислород с помощью необычной технологии

Китайские астронавты впервые продемонстрировали технологию искусственного фотосинтеза на орбите.

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Астронавты на борту китайской космической станции "Тяньгун" успешно продемонстрировали новый способ создания ракетного топлива и пригодного для дыхания кислорода с помощью искусственного фотосинтеза. Прорывную технологию, которая использует довольно простое оборудование и минимальное количество энергии, могут использовать на будущей китайской базе на Луне, пишет Live Science.

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Новые эксперименты на орбите провели члены экипажа китайской космической станции "Тяньгун", которая работает в полностью собранном виде с ноября 2022 года.

Для долгосрочных исследований космоса, в том числе освоения человеком Луны, необходимы кислород и ракетное топливо. Это значит, что все это нужно доставить на Луну в большом количестве. С другой стороны, ракетное топливо и пригодный для дыхания кислород можно создавать в космосе и над этим активно работают китайские ученые.

Ученые из Китая начали изучать возможности искусственного фотосинтеза в космосе, с помощью которого можно получить ракетное топливо и кислород, 10 лет назад. Технология искусственного фотосинтеза преобразует углекислый газ и воду в кислород и ингредиенты ракетного топлива с помощью простого аппарата и полупроводниковых катализаторов. Это реакция, похожая на фотосинтез в растениях, который производит глюкозу.

В этих экспериментах использовались полупроводниковые катализаторы для преобразования углекислого газа и воды в кислород и этилен. Последний можно использовать в качестве ракетного топлива. Но, используя другие катализаторы в реакции, можно создавать метан, который также можно использовать в качестве ракетного топлива, считают китайские ученые.

Китайские исследователи не раскрывают всех подробностей данной технологии, но известно, что она требует гораздо меньше энергии, чем технология электролиза, используемая для получения кислорода из воды на Международной космической станции (МКС). Электролиз потребляет до трети выходной мощности МКС.

Новую технологию Китай сможет использовать на будущей лунной базе, которая должна быть построена к 2035 году. Предполагается, что астронавты смогут использовать воду, которая есть на Луне, чтобы создавать пригодный для дыхания воздух и ракетное топливо для обратных полетов на Землю.

Перед тем, как построить базу на Луне Китай планирует отправить своих астронавтов на спутник Земли к 2030 году.

Как уже писал Фокус, на Луне обнаружена неожиданная активность и это меняет представление о ее истории. Ученые считали, что Луна давно мертва в плане геологической активности, но новое исследование показывает, что это не так.

Также Фокус писал о том, что китайские астронавты находились в открытом космосе почти рекордное время и установили защитные панели, которые должны защитить станцию "Тяньгун" от космического мусора.