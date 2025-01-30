Чи може земне життя вижити на інших планетах: відкриття вчених може здивувати

Як показало нове дослідження, не тільки вода відіграє важливу роль в населеності планети, а й її атмосфера.

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Астрономи виявили багато планет з екстремальними умовами, де життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, неможливе. Але є в нашій галактиці кам'янисті планети розміром приблизно із Землю, які перебувають у зоні населеності своїх зірок. Якщо планета розташована на відповідній відстані від своєї зірки, щоб мати на поверхні рідку воду, вважається, що вона перебуває в зоні населеності. Але нове дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, вказує на дуже важливу роль атмосфери планети в тому, наскільки цей світ може бути придатний для життя. Чи може мікробне земне життя вижити на деяких планетах, схожих на Землю? Про це пише Phys.

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Вчені вважають, що не тільки наявність рідкої води на поверхні кам'янистої планети, а й атмосфера відіграють велику роль у тому, наскільки планета придатна для життя. Щільна атмосфера на планеті, яка знаходиться навіть за межами за межами зони населеності, може допомогти підтримувати рідку воду на поверхні. Вчені кажуть, що тільки наявність рідкої води не гарантує наявність життя.

Учені створили моделювання планет, схожих на Землю, з різним складом атмосфери. Потім вони вивчили, чи можуть земні мікроби вижити в цих умовах за допомогою лабораторних експериментів. В одних випадках склад атмосфери був схожий на земний, а в інших симуляціях атмосфера планети більшою мірою складалася з вуглекислого газу, азоту, метану і водню. За словами вчених, моделювання включало той факт, що вода є змінним компонентом, який може зникнути через тиск або температуру.

Результати лабораторних експериментів засвідчили, що склад атмосфери планети істотно впливає на закономірності росту бактерій, що підкреслює важливість вивчення атмосфери під час оцінки населеності планети, схожої на Землю.

На подив учених земні бактерії добре виживали за різних складів атмосфери. Хоча спостерігалася деяка затримка їхнього росту, оскільки бактерії адаптувалися до нових умов. Тобто мікробне життя може вижити на планеті, яка має не лише звичайне земне повітря, а й багате на азот, водень чи метан. Найскладніше бактерії можуть вижити за атмосфери, яка складається з вуглекислого газу, хоча після певної адаптації в них усе виходить, кажуть учені.

Автори дослідження кажуть, що кам'янисті планети розміром із Землю, в атмосферах яких переважає водень, метан і азот, все ще можуть підтримувати мікробне життя. Якщо на цих планетах був час для пристосування до незвичайних умов, то земні бактерії можуть там процвітати. Тобто, якщо життя, схоже на земне, існує десь у нашій галактиці, то його можна виявити, адже воно може процвітати в абсолютно різних умовах. Принаймні теоретично це можливо.

Дослідження також показало, що планети зі щільними атмосферами, які багаті воднем, можуть мати рідку воду на поверхні, навіть якщо вони перебувають за межами зони населеності своїх зірок.

Як уже писав Фокус, фізики виявили нові прискорювачі частинок у нашій галактиці. Дослідження кидає виклик існуючій теорії щодо походження космічних променів.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, в якій частині нашої галактики найчастіше формуються планети .

Ще Фокус писав про те, що астрономи виявили нову планету на відстані майже 20 світлових років від нас, яка схожа на Землю і може бути придатною для життя.