На Марсі виявлено дивні зміни клімату: чи могло вижити там життя

Тривалий час залишалося загадкою, яким чином на Марсі могла існувати рідка вода, адже планета розташована далі від Сонця.

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Учені з'ясували, що температура в далекому минулому на Марсі могла змінюватися протягом коротких спекотних і холодних періодів. Але ці зміни температури могли бути згубними для життя, якщо воно існувало на Червоній планеті. Дослідження опубліковано в журналі Nature Geoscience, пише Space.

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Науковці знають, що незважаючи на те, що зараз Марс — холодна і посушлива планета, мільярди років тому він був більше схожий на Землю, адже там був тепліший і вологіший клімат. Нове дослідження показує, яким чином на Марсі могла існувати вода в рідкому вигляді та було тепло.

За словами вчених, довгий час залишалося загадкою, яким чином на Марсі могла існувати рідка вода, адже планета розташована далі від Сонця. До того ж мільярди років тому Сонце випромінювало менше тепла.

Раніше вчені вважали, що на Марсі могла існувати вода в рідкому вигляді завдяки наявності великої кількості водню в атмосфері планети.

Водень міг зв'язуватися з атомами вуглецю і створювати вуглекислий газ в атмосфері. Як відомо, це парниковий газ, який утримує тепло і викликає парниковий ефект. Таким чином завдяки цьому на Марсі могла бути вода в рідкому вигляді на поверхні. Але проблема в тому, що водень в атмосфері Марсі не міг існувати дуже довго.

Автори дослідження створили моделювання, щоб з'ясувати, як змінювався вміст водню в атмосфері Марса. Учені змоделювали, як водень змішувався і вступав у реакцію з іншими газами в атмосфері Марса і з хімічними речовинами на поверхні планети.

Зображення сухої та безводної поверхні Марса, отримане марсоходом Perseverance під час його дослідження стародавніх водних шляхів у пошуках ознак нині зниклого мікробного життя Фото: NASA

Результати показали, що на Марсі існували епізодичні теплі періоди приблизно 3-4 млрд років тому. Теплі періоди змінювалися холодними протягом приблизно 40 млн років, причому кожен теплий період тривав не менше 100 000 років.

Вчені кажуть, що причиною появи теплих і вологих періодів могло стати те, що вода з атмосфери Марса потрапляла на поверхню, що заповнювало вміст водню в атмосфері. Тим самим підтримувався парниковий ефект.

Автори дослідження вважають, що вуглекислий газ постійно вступав у реакцію з сонячним світлом, і виникав монооксид вуглецю. Але в теплі періоди він знову перетворювався на вуглекислий газ.

Цей процес зупинився б, якби Марс залишався холодним досить довго, що призвело б до накопичення монооксиду вуглецю і кисню.

Нині вчені хочуть знати, чи було на Марсі нехай і мікробне, але життя в далекому минулому. Але зміни температури могли бути згубними для життя, якщо воно існувало на Червоній планеті.

У майбутньому автори дослідження мають намір порівняти свої моделі з реальними зразками ґрунту, зібраними на Марсі, який мають доставити на Землю наступного десятиліття.

Як уже писав Фокус, вчені вирішили з'ясувати, чи може земне життя вижити на інших планетах і отримали цікаві результати. Як показало нове дослідження, не тільки вода відіграє важливу роль в населеності планети, але і її атмосфера.

Також Фокус писав про те, що вчені були здивовані, коли з'ясували, з якою швидкістю насправді дмуть вітри на Марсі.