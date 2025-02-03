Революция в создании электроники: физики обнаружили новую форму магнетизма

Ученые давно предполагали, что альтермагнетизм существует, но только сейчас им удалось это подтвердить.

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Во время эксперимента физики доказали, что третья форма магнетизма, названная альтермагнетизм, существует. Они использовали устройство, которое разгоняет электроны до огромных скоростей, облучили тонкую пластину теллурида марганца рентгеновскими лучами и обнаружили форму магнетизма, которую ранее еще не видели. Этот открытие поможет в создании новой электроники и в улучшении существующей. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

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Физикам давно известно, что существует две формы магнетизма: ферромагнетизм и антиферромагнетизм. В ферромагнитах, которые сильно реагируют на магнитное поле, электроны в атомах расположены таким образом, что они находятся параллельно друг к другу. В антиферромагнитах, которые плохо реагируют на магнитное поле электроны перемещаются в противоположных направлениях и нейтрализуют друг друга. То есть ферромагнитные материалы — это сильные магниты, а антиферромагнитные материалы не проявляют магнитных свойств на большом расстоянии.

Уже несколько лет физики предполагали, что существует третья форма магнетизма, но не было прямых доказательств этому и к тому же ученые не знали, как управлять этим явлением. Теперь же физики в результате эксперимента доказали, что существует третий необычный способ размещения электронов в ферромагнитных материалах и эта форма магнетизма получила название альтермагнетизм.

Альтермагнетизм, по словам ученых, имеет свойства ферромагнетизма и антиферромагнетизма. То есть альтермагниты не являются сильными магнитами, но их свойства можно использовать для хранения данных или направления энергии.

Ученые также доказали, что можно управлять крошечными магнитными вихрями в альтермагнитных материалах, что как раз можно использовать для изменения их свойств и адаптации к практическому применению.

Необычные магнитные вихри физики обнаружили во время эксперимента с теллуридом марганца. С помощью ускорителя электронов ученые облучили материал рентгеновскими лучами и получили визуализацию альтермагнетизма в действии.

Ученые считают, что альтермагнитными свойствами обладают несколько десятков разных сплавов, но это еще нужно проверить. В любом случае открытие открывает путь для создания альтермагнитных материалов, которое можно использовать для создания новых более мощных магнитных хранилищ данных и другой электроники.

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