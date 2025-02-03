Самая старая во Вселенной: тайна "невозможной" планеты возрастом 13 млрд лет раскрыта (фото)

Новые данные помогли выяснить, каким образом могла быть создана самая древняя известная планета во Вселенной.

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С помощью космического телескопа Уэбб астрономы смогли раскрыть давнюю загадку о том, как могли появиться планеты в ранней Вселенной. Эта загадка возникла после того, как более 20 лет назад космический телескоп Хаббл обнаружил самую старую известную планету во Вселенной, которая образовалась тогда в истории Вселенной, когда она не могла появиться, как считали астрономы. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Live Science.

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Звезды создаются из огромных газовых молекулярных облаков. После того, как звезда появилась, то весь оставшийся газ, а также пыль, окутывают ее в форме протопланетного диска, в котором формируются планеты. Астрономы считали, что у одних из первых звезд во Вселенной не могли появиться планеты, ведь протопланетные диски не содержали достаточного количества тяжелых химических элементов, таких как углерод и железо. Эти и другие тяжелые химические элементы создаются в ядрах звезд в результате термоядерного синтеза, а также в результате смерти звезды в виде взрыва сверхновой. Астрономы считали, что тяжелые химические элементы необходимы для того, чтобы протопланетные диски могли существовать долго и не рассеивались и таким образом это приводит к созданию планет. Если протопланетные диски не могут существовать долго, значит и планет не может быть у звезд в ранней Вселенной.

Но в 2003 году с помощью космического телескопа Хаббл астрономы обнаружили в Млечном Пути на расстоянии примерно 5600 световых лет от нас массивную планету, которая вращается вокруг звезды в шаровом звездном скоплении M4. Шаровые звездные скопления являются одними из самых старых объектов во Вселенной, а потому в них практически отсутствуют тяжелые химические элементы. Тем не менее астрономы выяснили, что планета, названная PSR B1620-26b, которая является газовым гигантом, существует уже примерно 13 млрд лет. Для сравнения возраст Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет. Это открытие показало, что планеты в настолько ранней Вселенной все же могли формироваться, хотя это и считалось невозможным.

Изображение NGC 346 космического телескопа Хаббл (слева) и космического телескопа Уэбб (справа) Фото: NASA

Для того, чтобы понять условия в ранней Вселенной ученые могут изучить объекты, которые имеют схожие характеристики с самыми древними галактиками. Например, таким объектом является звездное скопление NGC 346 в соседней галактике Малое Магелланово Облако. Это скопление почти не содержит тяжелых химических элементов и состоит в основном из водорода и гелия.

Для того, чтобы понять условия в ранней Вселенной ученые могут изучить объекты, которые имеют схожие характеристики с самыми древними галактиками. Например, таким объектом является звездное скопление NGC 346 в соседней галактике Малое Магелланово Облако Фото: NASA

Изначально ученые провели наблюдение за NGC 346 с помощью телескопа Хаббл. Астрономы обнаружили признаки того, что вокруг звезд в течение 20-30 млн лет могут существовать стабильные протопланетные диски. Это примерно в 10 раз больше, чем предсказывали теории. Для того, чтобы получить больше данных, астрономы использовали телескоп Уэбб. Новое наблюдение подтвердило, что даже в среде бедной тяжелыми химическими элементами могут очень долгое время существовать протопланетные диски, что позволяет формироваться планетам.

Таким образом загадка самой старой известной планеты и планет похожего возраста, обнаруженных позже, была раскрыта. То есть существование, казалось бы, "невозможных" планет все же можно объяснить.

Ученые считают, что у древних звезд протопланетные диски существовали долго потому, что отсутствие более тяжелых химических элементов могло помешать звезде своим излучением быстро рассеять этот диск. Таким образом у планет была возможность сформироваться. С другой стороны, как считают астрономы, молекулярное облако, из которого создается звезда, может быть больше, а значит протопланетный диск может быть также более массивным изначально, что позволяет ему долго существовать.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA сделал неожиданное открытие на Марсе и такого астрономы еще не видели.

Также Фокус писал о том, что ученые утверждают, что мумии "инопланетян" из Перу на 100% настоящие. Новые данные, по словам ученых, указывают на то, что неизвестные мумифицированные существа действительно настоящие, а не являются мистификацией.