Мумии "инопланетян" из Перу: ученые утверждают, что они на 100% настоящие (фото)

Новые данные, по словам ученых, указывают на то, что неизвестные мумифицированные существа действительно настоящие, а не являются мистификацией.

Related video

Мумии "инопланетян" из Перу в значительной степени были отвергнуты научным сообществом как мистификация, но исследователи, изучающие их, считают иначе. Хосе Зальце, бывший директор медицинского департамента ВМС Мексики, проанализировал странных мумифицированных существ, и обнаружил доказательства того, что это на 100% настоящие биологические организмы. Ученый утверждает, что некоторые из них были беременными, а это исключает возможность подделки, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впервые массово заговорили об "инопланетных" мумиях в 2023 году, когда журналист и исследователь НЛО Хайме Муассан представил двух трехпалых мумифицированных существ Конгрессу Мексики. Он утверждал, мумии не имеют скорее всего внеземное происхождение и 30% их генетического состава все еще неизвестны.

Мумии "инопланетян" из Перу, обнаруженные в Перу, в значительной степени были отвергнуты научным сообществом как мистификация, но исследователи, изучающие их, считают иначе Фото: Daily Mail

Хосе Зальце и его команда провели рентгенографию, компьютерную томографию, анализ ДНК, судебно-медицинскую дактилоскопию и исследования образцов тканей каждого из более 20 существ. Ученый говорит, что новые данные указывают на то, что эти тела подлинные и являются биологическими организмами.

Еще в 2017 году впервые Муассан заявил о том, что он обнаружил загадочных мумифицированных гуманоидов с удлиненным черепом в Перу. Два года назад во время презентации в Конгрессе Мексики врачи, которых привел Муассан заявили, что тела принадлежали реальным, некогда жившим существам. Теперь же ученые говорят, что они на 100% уверены, что эти мумии настоящие.

Джойс Мантилья, перуанский журналист, тесно сотрудничавший с учеными, поддерживает их вывод, особенно после того, как был обнаружен плод в мумии по имени Монтсеррат. По словам журналиста, это из важнейших доказательств подлинности этих тел.

Хосе Зальце и его команда провели рентгенографию, компьютерную томографию, анализ ДНК, судебно-медицинскую дактилоскопию и исследования образцов тканей каждого из более 20 существ Фото: Daily Mail

Зальце и его команда определили, что возраст существ на момент смерти составлял от 15 до 25 лет. При этом сами останки имеют возраст от 1200 до 1600 лет.

Мантилья считает, что мумии принадлежат неизвестному виду гоминидов, поскольку обладают некоторыми физическими характеристиками человека, в то время как руки, черты лица, удлиненный череп и ступни совершенно другие. Предполагается, что эти существа могли быть созданы путем объединения генов. Исследование мумии по имени Мария, опубликованное 2024 году, показало, что она имеет биологическое сходство с человеком, но со многими морфологическими и анатомическими отличиями.

Мумии имеют возраст от 1200 до 1600 лет Фото: Daily Mail

В то же время другая группа ученых также изучила мумии и пришли к пришли к выводу, что это куклы, собранные из костей животных с использованием современных синтетических клеев.

Но Зальце говорит, что новое исследование не показало, что эти мумии были созданы искусственным образом. Например, отпечатки пальцев мумий не соответствуют ни одному гоминиду. По словам ученого, подлинность мумий подтверждается также анализом ДНК, который показывает значительные отличия от человеческой ДНК.

Также ученые обнаружили металлические пластины у мумий, которые могут быть имплантами. Данные пластины состоят из сплава меди, кадмия, осмия, алюминия, золота и серебра. По словам Мантилья, металлический предмет на голове у мумии Монтсеррат был помещен на тело, когда существо было живым. Предполагается, что эти импланты поместили с помощью неизвестной техники.

Как уже писал Фокус, в Перу продолжают находить мертвых "инопланетян". Еще две "инопланетные мумии" были найдены в пустыне Наска, авторы открытия утверждают, что им 1500 лет.