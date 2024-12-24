В Перу продолжают находить мертвых "инопланетян": в этот раз они другие (фото)

Еще две "инопланетные мумии" были найдены в пустыне Наска, авторы открытия утверждают, что им 1500 лет.

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История с так называемыми "инопланетными мумиями" Перу продолжает развиваться после открытия двух новых экземпляров, которые были названы Палома и Антонио, пишет DailyMail.

Две новые мумии были найдены там же, где и все предыдущие — в пустыне Наска. Там же была найдена самая первая "инопланетная мумия" около 7 лет назад журналистом и уфологом Хайме Мауссаном.

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У Паломы и Антонио имеются все те же три пальца, что и у предыдущих мумий. Но в этот раз у мумий маленькие раскосые глаза, а их рост подобен "невысокому взрослому человеку".

Найденные мумии были проанализированы бывшим президентом Медицинской ассоциации Перу Дэвидом Руисом Велой. Он подтвердил, что у "инопланетных муми" имеются очень человеческие органы, включая отличительную структуру мозга.

Эксперты утверждают, что у Антонио было ножевое ранение в грудь Фото: Telemundo

По словам Руиса, у Антонио также обнаружены следы ножевой раны в области груди, а у Паломы найдены следы волосы — впервые среди перуанских мумий. Эксперт считает, что обоим найденным мумиям 1500 лет.

Исследователи предполагают, что тела хорошо сохранились благодаря водорослям, которые замедлили процесс разложения. Но также в мумиях был найден высокотоксичный клей, который никак не соответствует их предполагаемому возрасту.

Всего около дюжины подобных тел было найдено и представлено Мауссаном в Конгрессе Мексики. Мумии должны были стать неопровержимым доказательством существования инопланетян, которые когда-то посещали Землю. Правда, научное сообщество пришло к выводу, что представленные "инопланетяне" — это всего лишь куклы, иногда созданные из настоящих останков.

У Паломы (на фото) и Антонио те же три пальца, что и у предыдущих мумий, но есть маленькие раскосые глаза Фото: Telemundo

Но последние открытия не похожи на предыдущие мумии, найденные Мауссаном.

Прежде всего Палома и Антонио отличаются своими чертами лица, а также размером. Еще одной отличительно чертой является ножевая рана в груди Антонио.

"Ему нанесли удар ножом, который сломал ребра в левой части груди и пронзил его насквозь", — заявил Руис.

Медицинский эксперт считает, что Антонио был убит в возрасте 60 лет.

"Также мы впервые нашли иссушенное тело с волосами, они были медного цвета", — добавил эксперт, проводивший анализ мумий.

В это же время, журналист Джойс Мантилья, который посвятил себя доказательству подлинности мумий, заявил, что в 2025 году появится больше подробностей о перуанских мумиях, включая и название места, где их находят. Пока исследователи держат его в секрете, чтобы уберечь место от мародеров.

Напомним, руку "инопланетной мумии" из Перу препарировали, в ней нашли нечто неожиданное. Группа исследователей утверждает, что нашла в трехпалой руке "инопланетянина" металлический имплант.