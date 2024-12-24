У Перу продовжують знаходити мертвих "інопланетян": цього разу вони інші (фото)

Ще дві "інопланетні мумії" були знайдені в пустелі Наска, автори відкриття стверджують, що їм 1500 років.

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Історія з так званими "інопланетними муміями" Перу продовжує розвиватися після відкриття двох нових екземплярів, які були названі Палома та Антоніо, пише DailyMail.

Дві нові мумії були знайдені там же, де і всі попередні — в пустелі Наска. Там же була знайдена найперша "інопланетна мумія" близько 7 років тому журналістом і уфологом Хайме Мауссаном.

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У Паломи й Антоніо є все ті ж три пальці, що й у попередніх мумій. Але цього разу у мумій маленькі розкосі очі, а їхній зріст подібний до "невисокої дорослої людини".

Знайдені мумії були проаналізовані колишнім президентом Медичної асоціації Перу Девідом Руїсом Велою. Він підтвердив, що в "інопланетних мумій" є людські органи, включно з відмінною структурою мозку.

Експерти стверджують, що в Антоніо було ножове поранення в груди Фото: Telemundo

За словами Руїса, в Антоніо також виявлено сліди ножової рани в ділянці грудей, а в Паломи знайдено сліди волосся — вперше серед перуанських мумій. Експерт вважає, що обом знайденим муміям 1500 років.

Дослідники припускають, що тіла добре збереглися завдяки водоростям, які сповільнили процес розкладання. Але також у муміях було знайдено високотоксичний клей, який ніяк не відповідає їхньому передбачуваному віку.

Загалом близько дюжини подібних тіл було знайдено та представлено Мауссаном у Конгресі Мексики. Мумії мали стати незаперечним доказом існування інопланетян, які колись відвідували Землю. Щоправда, наукова спільнота дійшла висновку, що представлені "інопланетяни" — це всього лише ляльки, інколи створені зі справжніх останків.

У Паломи (на фото) і Антоніо ті самі три пальці, що й у попередніх мумій, але є маленькі розкосі очі Фото: Telemundo

Але останні відкриття не схожі на попередні мумії, знайдені Мауссаном.

Насамперед Палома й Антоніо відрізняються своїми рисами обличчя, а також розміром. Ще однією відмінною рисою є ножова рана в грудях Антоніо.

"Йому завдали удару ножем, який зламав ребра в лівій частині грудей і пронизав його наскрізь", — заявив Руїс.

Медичний експерт вважає, що Антоніо був убитий у віці 60 років.

"Також ми вперше знайшли висушене тіло з волоссям, воно було мідного кольору", — додав експерт, який проводив аналіз мумій.

Водночас журналіст Джойс Мантілья, який присвятив себе доказу автентичності мумій, заявив, що у 2025 році з'явиться більше подробиць про перуанські мумії, включно з назвою місця, де їх знаходять. Поки що дослідники тримають її в секреті, щоб уберегти місце від мародерів.

Нагадаємо, руку "інопланетної мумії" з Перу препарували, у ній знайшли щось несподіване. Група дослідників стверджує, що знайшла в трипалій руці "інопланетянина" металевий імплант.