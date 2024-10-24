Руку "інопланетної мумії" з Перу препарували: у ній знайшли щось несподіване (фото)

Група дослідників стверджує, що знайшла в трипалій руці "інопланетянина" металевий імплант.

Related video

Руку однієї з "інопланетних мумій" Перу нещодавно препарували, у ній знайшли незрозумілу металеву пластину, пише DailyMail.

У світі досі точаться суперечки щодо автентичності дюжини невеликих мумій, які часто називають "трипалими Наска" на честь регіону в Перу, де, ймовірно, їх знайшли місцеві розкрадачі гробниць.

Тепер же група експертів, яка препарувала руку однієї з "мумій", стверджує, що знайшла в ній імплант із "легкого металу". На знімках видно, як один із дослідників обережно дістає "інопланетний імплант" із трипалої руки за допомогою пінцета.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Це дуже складний металевий сплав, що вимагає певних знань і умінь, щоб досягти такої якості та чистоти. Нам вдалося ідентифікувати такі елементи, як алюміній, олово, срібло, мідь, кадмій та осмій, серед інших", — каже судово-медичний експерт ВМС Мексики доктор Хосе Залсе Бенітес, який займався препаруванням руки.

На знімках також видно так звані "долонні" кістки в кисті "інопланетянина".

"Долонні" кістки в кисті трипалої руки Фото: Dr. Jose Zalce Benitez

"Ця трипала рука, з якої ми витягли метал, не належить жодному з тіл, які були представлені не так давно в Мексиканському конгресі. Ця рука є частиною серії окремих останків, які знайшли там же в Перу", — зазначає Залсе.

Знайдений у трипалій кисті "металевий імплант" має вигляд шматочка сріблястої фольги.

Також наголошується, що перед препаруванням, трипала рука була ретельно регідратована, щоб дістати "металевий імплант".

Так званий металевий іплант, який знайшли в руці мумії Фото: Dr. Jose Zalce Benitez

"Ми використовували криміналістичну техніку для захисту тканини і мінімізації шкоди при препаруванні. Використовували спеціальну сироватку, яка використовується для регідрації трупів, у якої дуже точні відсотки концентрації. Така техніка використовується ФБР і допомагає відновити дані або отримати інформацію під час судово-медичних розслідувань", — розповідає судмедексперт.

Група дослідників підтверджує, що препарована ними рука схожа на ті, що були у зразків, представлених у мексиканському Конгресі. Ці мумії не більше 60 сантиметрів заввишки і мають більших "родичів", які також нібито були знайдені в Перу.

Критики, серед яких високопоставлені чиновники з Перу, раніше заявили, що менші мумії — лише моторошні ляльки. Судовий археолог з Інституту судової медицини та судових наук Перу Флавіо Естрада дійшов висновку, що невеликі ляльки були зроблені з кісток тварин і сучасних синтетичних клеїв.

Нагадаємо, дві мумії "інопланетян" було виявлено в аеропорту Перу, але аналіз показав, що нічого позаземного в них немає.