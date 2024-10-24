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Технологии и наука

Руку "инопланетной мумии" из Перу препарировали: в ней нашли нечто неожиданное (фото)

инопланетная мумия
Фото: Dr. Jose Zalce Benitez

Группа исследователей утверждает, что нашла в трехпалой руке "инопланетянина" металлический имплант.

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Руку одной из "инопланетных мумий" Перу недавно препарировали, в ней нашли непонятную металлическую пластину, пишет DailyMail.

В мире до сих пор ведутся споры на счет подлинности дюжины небольших мумий, которые часто называют "трехпалыми Наска" в честь региона в Перу, где предположительно они были найдены местными расхитителями гробниц.

Теперь же группа экспертов, которая препарировала руку одной из "мумий", утверждает, что нашла в ней имплант из "легкого металла". На снимках видно, как один из исследователей осторожно достает "инопланетный имплант" из трехпалой руки с помощью пинцета.

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"Это очень сложный металлический сплав, требующий определенных знаний и умений, чтобы достичь такого качества и чистоты. Нам удалось идентифицировать такие элементы, как алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий среди прочих", — говорит судебно-медицинский эксперт ВМС Мексики доктор Хосе Залсе Бенитес, который занимался препарированием руки.

На снимках также видны так называемые "ладонные" кости в кисти "инопланетянина".

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"Ладонные" кости в кисти трехпалой руки
Фото: Dr. Jose Zalce Benitez

"Эта трехпалая рука, из которой мы извлекли металл, не принадлежит ни одному из тел, которые были представлены не так давно в Мексиканском конгрессе. Эта рука является частью серии отдельных останков, которые нашли там же в Перу", — отмечает Залсе.

Найденный в трехпалой кисти "металлический имплант" выглядит как кусочек серебристой фольги.

Также отмечается, что перед препарированием, трехпалая рука была тщательно регидратирована, чтобы достать "металлический имплант".

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Так называемый металлический иплант, который нашли в руке мумии
Фото: Dr. Jose Zalce Benitez

"Мы использовали криминалистическую технику для защиты ткани и минимизации ущерба при препарировании. Использовалась специальная сыворотка, которая используется для регидрации трупов, у которой очень точные проценты концентрации. Такая техника используется ФБР и помогает восстановить данные или получить информацию в ходе судебно-медицинских расследований", — рассказывает судмедэксперт.

Группа исследователей подтверждает, что препарированная ими рука похожа на те, которые были у образцов представленных в мексиканском Конгрессе. Эти мумии не более 60 сантиметров в высоту и имеют более крупных "сородичей", которые также якобы были найдены в Перу.

Критики, среди которых высокопоставленные чиновники из Перу, ранее заявили, что более меньшие мумии всего лишь жуткие куклы. Судебный археолог из Института судебной медицины и судебных наук Перу Флавио Эстрада пришел к выводу, что небольшие куклы были сделаны из костей животных и современных синтетических клеев.

Напомним, две мумии "инопланетян" были обнаружены в аэропорту Перу, но анализ показал, что ничего внеземного в них нет.