Руку "инопланетной мумии" из Перу препарировали: в ней нашли нечто неожиданное (фото)

Группа исследователей утверждает, что нашла в трехпалой руке "инопланетянина" металлический имплант.

Related video

Руку одной из "инопланетных мумий" Перу недавно препарировали, в ней нашли непонятную металлическую пластину, пишет DailyMail.

В мире до сих пор ведутся споры на счет подлинности дюжины небольших мумий, которые часто называют "трехпалыми Наска" в честь региона в Перу, где предположительно они были найдены местными расхитителями гробниц.

Теперь же группа экспертов, которая препарировала руку одной из "мумий", утверждает, что нашла в ней имплант из "легкого металла". На снимках видно, как один из исследователей осторожно достает "инопланетный имплант" из трехпалой руки с помощью пинцета.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Это очень сложный металлический сплав, требующий определенных знаний и умений, чтобы достичь такого качества и чистоты. Нам удалось идентифицировать такие элементы, как алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий среди прочих", — говорит судебно-медицинский эксперт ВМС Мексики доктор Хосе Залсе Бенитес, который занимался препарированием руки.

На снимках также видны так называемые "ладонные" кости в кисти "инопланетянина".

"Ладонные" кости в кисти трехпалой руки Фото: Dr. Jose Zalce Benitez

"Эта трехпалая рука, из которой мы извлекли металл, не принадлежит ни одному из тел, которые были представлены не так давно в Мексиканском конгрессе. Эта рука является частью серии отдельных останков, которые нашли там же в Перу", — отмечает Залсе.

Найденный в трехпалой кисти "металлический имплант" выглядит как кусочек серебристой фольги.

Также отмечается, что перед препарированием, трехпалая рука была тщательно регидратирована, чтобы достать "металлический имплант".

Так называемый металлический иплант, который нашли в руке мумии Фото: Dr. Jose Zalce Benitez

"Мы использовали криминалистическую технику для защиты ткани и минимизации ущерба при препарировании. Использовалась специальная сыворотка, которая используется для регидрации трупов, у которой очень точные проценты концентрации. Такая техника используется ФБР и помогает восстановить данные или получить информацию в ходе судебно-медицинских расследований", — рассказывает судмедэксперт.

Группа исследователей подтверждает, что препарированная ими рука похожа на те, которые были у образцов представленных в мексиканском Конгрессе. Эти мумии не более 60 сантиметров в высоту и имеют более крупных "сородичей", которые также якобы были найдены в Перу.

Критики, среди которых высокопоставленные чиновники из Перу, ранее заявили, что более меньшие мумии всего лишь жуткие куклы. Судебный археолог из Института судебной медицины и судебных наук Перу Флавио Эстрада пришел к выводу, что небольшие куклы были сделаны из костей животных и современных синтетических клеев.

Напомним, две мумии "инопланетян" были обнаружены в аэропорту Перу, но анализ показал, что ничего внеземного в них нет.