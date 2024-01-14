Мумии инопланетян из Перу: ученые выяснили, что это на самом деле (видео)

Две мумии, как предполагалось, инопланетян, были обнаружены в аэропорту Перу, но анализ показал, что ничего внеземного в них нет.

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Ученые представили результаты исследования двух "мумий инопланетян", обнаруженных в аэропорту столицы Перу городе Лима в октябре прошлого года. Анализ мумий показал, что они имеют полностью земное происхождение, пишет Reuters.

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Две небольшие мумии были обнаружены в офисе курьерской службы DHL в аэропорту Лимы в картонной коробке и были одеты в традиционные одежды местных жителей. Некоторые СМИ высказали предположения о том, что эти мумифицированные тела могут принадлежать инопланетянам.

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Ученые представили на пресс-конференции для СМИ 12 января результаты своего исследования этих небольших загадочных мумий. Оказалось, что эти гуманоидные куклы имеют земное происхождение и были изготовлены как из человеческих костей, так и костей животных. Ученые полностью исключили возможность, что эти мумии могут иметь инопланетное происхождение.

Ученые представили на пресс-конференции для СМИ 12 января результаты своего исследования этих небольших загадочных мумий Фото: Скриншот

По словам перуанского ученого Флавио Эстрада, куклы не имеют никакого отношения к инопланетянам и сделаны из костей, которые соединены современным синтетическим клеем. Таким образом ученые считают это очередной мистификацией.

Например, в сентябре прошлого года две "мумии инопланетян" с удлиненными головами и длинными руками с тремя пальцами представили на слушаниях в Конгрессе Мексики. Мексиканский журналист и охотник за НЛО Хайме Мауссан утверждал, что этим мумиям примерно 1000 лет и что их обнаружили в Перу.

В сентябре прошлого года две "мумии инопланетян" с удлиненными головами и длинными руками с тремя пальцами представили на слушаниях в Конгрессе Мексики Фото: Live Science

Ученые назвали это также мистификацией, и предположили, что это, возможно, изуродованные древние человеческие мумии в сочетании с частями животных. Но эти тела точно имеют земное происхождение, как уже писал Фокус.

На пресс-конференции в Лиме ученые не сказали, что куклы, найденные в офисе DHL, имеют отношение к телам, представленным в Мексике, и подчеркнули, что эти мумии также не являются инопланетянами.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что внеземные цивилизации, вероятно, существуют возле определенных звезд. Авторы исследования считают, что внеземную развитую жизнь нужно искать возле звезд, переживших кризис среднего возраста.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, какие потенциальные внеземные цивилизации могут обнаружить человечество. Для этого у них должны быть некоторые технологии и находится от Земли им нужно не дальше, чем в 3000 световых лет.