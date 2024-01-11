Внеземные цивилизации вероятно существуют возле определенных звезд: что выяснили ученые

Авторы исследования считают, что внеземную развитую жизнь нужно искать возле звезд, переживших кризис среднего возраста.

Related video

Ученые изучили несколько звезд, похожих на Солнце, и выяснили возле каких звезд вероятнее всего можно обнаружить развитые внеземные цивилизации. Результаты исследования были опубликованы в издании The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впервые ученые обнаружили планету, которая вращается вокруг похожей на Солнце звезды под названием 51 Пегаса, в 1995 году. Теперь же ученые опубликовали новые наблюдения за этой звездой, которые предполагают, что нынешняя магнитная среда вокруг звезды может быть особенно благоприятной для развития сложной жизни.

Важно

Определенное расстояние: как внеземные цивилизации могут обнаружить человечество

Когда появляются такие как Солнце звезды, то они очень быстро вращаются вокруг своей оси. В результате образуется сильное магнитное поле, которое приводит к тому, что соседние планеты подвергаются постоянным бомбардировкам заряженными частицами и потоками вредного излучения. Но в течение миллиардов лет вращение звезды постепенно замедляется и это называется магнитное торможение. Чем более медленное вращение у звезды, тем слабее ее магнитное поле. Ранее считалось, что магнитное торможение продолжается бесконечно, но новое исследование подвергает сомнению это предположение.

Когда появляются такие как Солнце звезды, то они очень быстро вращаются вокруг своей оси. В результате образуется сильное магнитное поле, которое приводит к тому, что соседние планеты подвергаются постоянным бомбардировкам заряженными частицами и потоками вредного излучения Фото: Forbes

Авторы исследования говорят, что вращение и магнетизм старых звезд, таких как Солнце, меняются после того, как они прожили почти половину своей жизни. Эти результаты имеют важные последствия для звезд с планетными системами и того, что на этих планетах могут возникнуть развитые цивилизации. Дело в том, что более слабое магнитное торможение не дает возможности появляться сильным извержением на звездах, что более благоприятно влияет на их планеты.

Предыдущие наблюдения уже предполагали, что магнитное торможение может существенно ослабнуть после того, как звезды достигнут возраста Солнца, то есть 4,5 млрд лет. Но теперь ученые смогли найти этому явные доказательства при изучении звезды 51 Пегаса и других звезд, похожих на Солнце.

Наблюдения показали, что магнитное торможение внезапно меняется у звезд, которые немного моложе Солнца, и оно ослабевает примерно в 10 раз через примерно 4 млрд лет существования звезды. Ученые выяснили, что звезда 51 Пегаса, как и Солнце, уже прошла через переходной период к к ослабленному магнитному торможению.

На Земле переход живых организмов из океанов на сушу произошел несколько сотен миллионов лет назад, что совпало с тем временем, когда магнитное торможение на Солнце начало ослабевать Фото: wikipedia

На Земле переход живых организмов из океанов на сушу произошел несколько сотен миллионов лет назад, что совпало с тем временем, когда магнитное торможение на Солнце начало ослабевать. Молодые звезды бомбардируют свои планеты излучением и заряженными частицами, которые мешают развитию сложной жизни, но более старые звезды, по-видимому, обеспечивают более благоприятную среду для этого.

По словам ученых, как показывает исследование, лучшим местом для поиска жизни, в том числе очень развитой, за пределами нашей Солнечной системы, являются планеты, которые вращаются вокруг старых звезд и звезд среднего возраста.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что гигантские удары повлияли на формирование планет в Солнечной системе. Хотя астрономы до сих пор полностью не уверены в том, как именно появляются планеты.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые напрямую наблюдали появление сверхплотного объекта во время взрыва далекой сверхновой. Пока точно неизвестно, что появилось в результате. Это может быть один из двух самых плотных объектов во Вселенной.