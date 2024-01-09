Определенное расстояние: как внеземные цивилизации могут обнаружить человечество

Ученые считают, что при определенных условиях инопланетяне могли бы узнать, что на Земле есть разумный и достаточно развитый вид.

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Исследователи не оставляют попыток обнаружить разумных инопланетян в нашей галактике, но видят ли они нас? Если предположить, что все в галактике цивилизации заинтересованы в поиске других цивилизаций, тогда вопрос о том, кто кого может обнаружить, сводится к технологиям. Для поиска техносигнатур других цивилизаций требуются передовые технологические инструменты. Для производства большинства из них также требуются технологии. Но какой уровень технологий необходим цивилизациям, чтобы нас найти? И с какого расстояния можно нас увидеть? Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Acta Astronautica, дают ответ на эти вопросы, пишет Universe Today.

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Ученые решили рассмотреть вопрос о том, насколько хорошо наши искусственные конструкции видны развитым внеземным цивилизациям, благодаря чему инопланетяне могли бы предположить, что на Земле живет технологически развитый вид.

Важно

Обнаружить развитую внеземную цивилизацию можно с помощью главного элемента для жизни человека

В основе нового исследования лежит знаменитая шкала Кардашева или классификация цивилизаций во Вселенной по типам. Согласно этой шкале, могут существовать три разных типа цивилизации.

Цивилизации типа I может использовать всю энергию своей родной планеты, цивилизации типа II может использовать энергию своей родной звезды с помощью, например, сферы Дайсона, а цивилизация типа III может использовать энергию всей галактики. Согласно этой шкале, человечество еще не достигло уровня цивилизации типа I.

Цивилизации типа I может использовать всю энергию своей родной планеты, цивилизации типа II может использовать энергию своей родной звезды с помощью, например, сферы Дайсона, а цивилизация типа III может использовать энергию всей галактики. Согласно этой шкале, человечество еще не достигло уровня цивилизации типа I Фото: Universe Today

В своем исследовании ученые игнорирует цивилизации III типа и фокусируют внимание на цивилизациях типа I и II. Ученые считают, что наши технологические артефакты могут увидеть инопланетяне с помощью своих телескопов. Такими артефактами могут быть крупные строения или же искусственные космические объекты.

Ученые считают, что для обнаружения землян внеземные цивилизации будут использовать интерферометрию. Астрономическая интерферометрия использует два или более отдельных телескопа, разделенных расстоянием, для одновременного наблюдения за одним и тем же объектом. Данные объединяются и обрабатываются.

Расчеты авторов исследования показывают, что для того, чтобы внеземная цивилизация могла обнаружить, например, пирамиды в Египте, она должна находиться на расстоянии не более 3000 световых лет от нас. Но для этого нужен массив очень мощных телескопов, потому такие огромные структуры могут построить только представители цивилизации типа II, считают ученые.

Но как мы можем узнать, находятся ли какие-либо внеземные цивилизации типа II или III в радиусе 3000 световых лет? Для определения этого числа ученые использовали уравнение Дрейка, которое применяется для вычисления вероятного количества внеземных разумных цивилизаций в нашей галактике.

Ученые считают, что внеземные цивилизации равномерно распространены по всей галактике и они могут существовать примерно на 650 планетах в радиусе 3000 световых лет. Но ученые считают, что свет, который будет отражен от искусственных внеземных объектов будет лучше виден инопланетянам. Но пока что вокруг Земли нет большого количества таких крупных объектов. С другой стороны, даже если инопланетяне обнаружили наличие нашей цивилизации, то учитывая расстояние, какой-либо сигнал от внеземных цивилизаций мы сможем получить только через тысячи лет.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что остановить галактическую войну сможет правильное общение с инопланетянами.