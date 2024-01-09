Певна відстань: як позаземні цивілізації можуть виявити людство

Учені вважають, що за певних умов інопланетяни могли б дізнатися, що на Землі є розумний і досить розвинений вид.

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Дослідники не полишають спроб виявити розумних інопланетян у нашій галактиці, але чи бачать вони нас? Якщо припустити, що всі в галактиці цивілізації зацікавлені в пошуку інших цивілізацій, тоді питання про те, хто кого може виявити, зводиться до технологій. Для пошуку техносигнатур інших цивілізацій потрібні передові технологічні інструменти. Для виробництва більшості з них також потрібні технології. Але який рівень технологій необхідний цивілізаціям, щоб нас знайти? І з якої відстані можна нас побачити? Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Acta Astronautica, дають відповідь на ці питання, пише Universe Today.

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Вчені вирішили розглянути питання про те, наскільки добре наші штучні конструкції видно розвиненим позаземним цивілізаціям, завдяки чому інопланетяни могли б припустити, що на Землі живе технологічно розвинений вид.

Важливо

Виявити розвинену позаземну цивілізацію можна за допомогою головного елемента для життя людини

В основі нового дослідження лежить знаменита шкала Кардашева або класифікація цивілізацій у Всесвіті за типами. Згідно з цією шкалою, можуть існувати три різні типи цивілізації.

Цивілізації типу I може використовувати всю енергію своєї рідної планети, цивілізації типу II може використовувати енергію своєї рідної зірки за допомогою, наприклад, сфери Дайсона, а цивілізація типу III може використовувати енергію всієї галактики. Згідно з цією шкалою, людство ще не досягло рівня цивілізації типу I.

Цивілізації типу I може використовувати всю енергію своєї рідної планети, цивілізації типу II може використовувати енергію своєї рідної зірки за допомогою, наприклад, сфери Дайсона, а цивілізація типу III може використовувати енергію всієї галактики. Згідно з цією шкалою, людство ще не досягло рівня цивілізації типу I Фото: Universe Today

У своєму дослідженні вчені ігнорують цивілізації III типу і фокусують увагу на цивілізаціях типу I і II. Вчені вважають, що наші технологічні артефакти можуть побачити інопланетяни за допомогою своїх телескопів. Такими артефактами можуть бути великі будови або ж штучні космічні об'єкти.

Учені вважають, що для виявлення землян позаземні цивілізації використовуватимуть інтерферометрію. Астрономічна інтерферометрія використовує два або більше окремих телескопа, розділених відстанню, для одночасного спостереження за одним і тим самим об'єктом. Дані об'єднуються і обробляються.

Розрахунки авторів дослідження показують, що для того, щоб позаземна цивілізація могла виявити, наприклад, піраміди в Єгипті, вона має перебувати на відстані не більше 3000 світлових років від нас. Але для цього потрібен масив дуже потужних телескопів, тому такі величезні структури можуть побудувати тільки представники цивілізації типу II, вважають учені.

Але як ми можемо дізнатися, чи є якісь позаземні цивілізації типу II або III в радіусі 3000 світлових років? Для визначення цього числа вчені використовували рівняння Дрейка, яке застосовується для обчислення ймовірної кількості позаземних розумних цивілізацій у нашій галактиці.

Учені вважають, що позаземні цивілізації рівномірно поширені по всій галактиці і вони можуть існувати приблизно на 650 планетах у радіусі 3000 світлових років. Але вчені вважають, що світло, яке буде відбите від штучних позаземних об'єктів, буде краще видно інопланетянам. Але поки що навколо Землі немає великої кількості таких великих об'єктів. З іншого боку, навіть якщо інопланетяни виявили наявність нашої цивілізації, то з огляду на відстань, будь-який сигнал від позаземних цивілізацій ми зможемо отримати тільки через тисячі років.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що зупинити галактичну війну зможе правильне спілкування з інопланетянами.