Обнаружить развитую внеземную цивилизацию можно с помощью главного элемента для жизни человека

Ученые считают, что ключом к обнаружению внеземных технологий на других планетах, является химический элемент, без которого человеку не выжить.

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Кислород жизненно важен для дыхания и метаболизма многоклеточных организмов на Земле и может сыграть решающую роль в развитии сложной биосферы на других планетах. Поэтому кислород считается важной биосигнатурой в атмосфере других планет в рамках поисков признаков внеземной жизни. Но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, считают, что кислород также является ключом к обнаружению не только внеземной жизни, но и технологически развитой цивилизации, пишет Tech Explorist.

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Ученые считают, что наличие определенного количества кислорода в атмосферах других планет может быть способствовать развитию передовых технологий в инопланетных обществах.

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По словам ученых, поиск определенного уровня кислорода в атмосфере других планет поможет определить не только то, существует ли там жизнь, но и достаточно ли она развита для разработки технологий. Ученые считают, что присутствие кислорода имеет решающее значение для процесса горения, а огонь является ключом к созданию компонентов любой передовой технологии.

На Земле технический прогресс нуждался в доступе к горению на открытом воздухе, которое является центральным элементом огня. Будь то приготовление пищи, строительство, ремесло или производство энергии, процесс горения является движущей силой индустриальных обществ.

По словам ученых, поиск определенного уровня кислорода в атмосфере других планет поможет определить не только то, существует ли там жизнь, но и достаточно ли она развита для разработки технологий Фото: ScienceAlert

Ученые обнаружили, что контролируемое использование огня и развитие технологий были возможны только тогда, когда уровень кислорода в атмосфере составлял 18% или выше. Это говорит о том, что на планетах с большим содержанием кислорода могут существовать развитие внеземные общества, которые оставляют техносигнатуры.

По словам ученых, для существования сложной жизни, а также разумной жизни, на планете нужно меньше кислорода в ее атмосфере, чем необходимо для того, чтобы появились более продвинутые технологии. Это означает, что вид может развиваться на планете, где мало кислорода, но не сможет стать технологически продвинутым.

То есть существует определенный так называемый кислородный порог, который отделяет обычную разумную цивилизацию, от развитой в технологическом плане цивилизации. Именно уровень кислорода, как считают ученые, является тем важным фактором, которые отвечает за появление новых технологий на той или иной планете.

Авторы исследования говорят, что более высокие технологии требуют наличия процесса горения и плавления, иначе живой вид на других планетах при условии отсутствия огня никогда не станет развитой цивилизацией в технологическом плане.

Ученые говорят, что будущие поиски планет, на которых размещены инопланетные технологии, должны быть сосредоточены только на планетах с достаточным количеством кислорода в их атмосферах. Также авторы исследования говорят, что нужно скептически относиться к потенциальным техносигнатурам на планетах с недостаточным количеством кислорода в атмосфере.

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