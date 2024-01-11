Позаземні цивілізації ймовірно існують біля певних зірок: що з'ясували вчені

Автори дослідження вважають, що позаземне розвинене життя потрібно шукати біля зірок, які пережили кризу середнього віку.

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Учені вивчили кілька зірок, схожих на Сонце, і з'ясували біля яких зірок найімовірніше можна виявити розвинені позаземні цивілізації. Результати дослідження були опубліковані у виданні The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

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Уперше вчені виявили планету, яка обертається навколо схожої на Сонце зірки під назвою 51 Пегаса, 1995 року. Тепер же вчені опублікували нові спостереження за цією зіркою, які припускають, що нинішнє магнітне середовище навколо зірки може бути особливо сприятливим для розвитку складного життя.

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Коли з'являються такі як Сонце зірки, то вони дуже швидко обертаються навколо своєї осі. У результаті утворюється сильне магнітне поле, яке призводить до того, що сусідні планети піддаються постійним бомбардуванням зарядженими частинками і потоками шкідливого випромінювання. Але протягом мільярдів років обертання зірки поступово сповільнюється і це називається магнітне гальмування. Що повільніше обертання у зірки, то слабкіше її магнітне поле. Раніше вважалося, що магнітне гальмування триває нескінченно, але нове дослідження ставить під сумнів це припущення.

Коли з'являються такі як Сонце зірки, то вони дуже швидко обертаються навколо своєї осі. У результаті утворюється сильне магнітне поле, яке призводить до того, що сусідні планети піддаються постійним бомбардуванням зарядженими частинками і потоками шкідливого випромінювання Фото: Forbes

Автори дослідження кажуть, що обертання і магнетизм старих зірок, таких як Сонце, змінюються після того, як вони прожили майже половину свого життя. Ці результати мають важливі наслідки для зірок із планетними системами і того, що на цих планетах можуть виникнути розвинені цивілізації. Річ у тім, що більш слабке магнітне гальмування не дає можливості з'являтися сильним виверженням на зірках, що більш сприятливо впливає на їхні планети.

Попередні спостереження вже припускали, що магнітне гальмування може істотно ослабнути після того, як зірки досягнуть віку Сонця, тобто 4,5 млрд років. Але тепер учені змогли знайти цьому явні докази під час вивчення зірки 51 Пегаса та інших зірок, схожих на Сонце.

Спостереження показали, що магнітне гальмування раптово змінюється у зірок, які трохи молодші за Сонце, і воно слабшає приблизно в 10 разів через приблизно 4 млрд років існування зірки. Науковці з'ясували, що зірка 51 Пегаса, як і Сонце, вже пройшла через перехідний період до ослабленого магнітного гальмування.

На Землі перехід живих організмів з океанів на сушу стався кілька сотень мільйонів років тому, що збіглося з тим часом, коли магнітне гальмування на Сонці почало слабшати Фото: wikipedia

На Землі перехід живих організмів з океанів на сушу стався кілька сотень мільйонів років тому, що збіглося з тим часом, коли магнітне гальмування на Сонці почало слабшати. Молоді зірки бомбардують свої планети випромінюванням і зарядженими частинками, які заважають розвитку складного життя, але старіші зірки, мабуть, забезпечують сприятливіше середовище для цього.

За словами вчених, як показує дослідження, найкращим місцем для пошуку життя, зокрема дуже розвиненого, за межами нашої Сонячної системи, є планети, які обертаються навколо старих зірок і зірок середнього віку.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що гігантські удари вплинули на формування планет у Сонячній системі. Хоча астрономи досі повністю не впевнені в тому, як саме з'являються планети.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше безпосередньо спостерігали появу надщільного об'єкта під час вибуху далекої наднової. Поки точно невідомо, що з'явилося в результаті. Це може бути один із двох найщільніших об'єктів у Всесвіті.