Мумії "інопланетян" із Перу: вчені стверджують, що вони на 100% справжні (фото)

Нові дані, за словами вчених, вказують на те, що невідомі муміфіковані істоти дійсно справжні, а не є містифікацією.

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Мумії "інопланетян" з Перу значною мірою були відкинуті науковим співтовариством як містифікація, але дослідники, які вивчають їх, вважають інакше. Хосе Зальце, колишній директор медичного департаменту ВМС Мексики, проаналізував дивних муміфікованих істот, і виявив докази того, що це на 100% справжні біологічні організми. Вчений стверджує, що деякі з них були вагітними, а це виключає можливість підробки, пише Daily Mail.

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Уперше масово заговорили про "інопланетні" мумії 2023 року, коли журналіст і дослідник НЛО Хайме Муассан представив двох трипалих муміфікованих істот Конгресу Мексики. Він стверджував, що мумії не мають, найімовірніше, позаземного походження і 30% їхнього генетичного складу все ще невідомі.

Мумії "інопланетян" з Перу, виявлені в Перу, значною мірою були відкинуті науковим співтовариством як містифікація, але дослідники, які вивчають їх, вважають інакше Фото: Daily Mail

Хосе Зальце і його команда провели рентгенографію, комп'ютерну томографію, аналіз ДНК, судово-медичну дактилоскопію і дослідження зразків тканин кожної з понад 20 істот. Вчений каже, що нові дані вказують на те, що ці тіла справжні і є біологічними організмами.

Ще у 2017 році вперше Муассан заявив про те, що він виявив загадкових муміфікованих гуманоїдів з подовженим черепом у Перу. Два роки тому під час презентації в Конгресі Мексики лікарі, яких привів Муассан, заявили, що тіла належали реальним істотам, які колись жили. Тепер же вчені кажуть, що вони на 100% впевнені, що ці мумії справжні.

Джойс Мантілья, перуанський журналіст, який тісно співпрацював із вченими, підтримує їхній висновок, особливо після того, як було виявлено плід у мумії на ім'я Монтсеррат. За словами журналіста, це один із найважливіших доказів автентичності цих тіл.

Хосе Зальце і його команда провели рентгенографію, комп'ютерну томографію, аналіз ДНК, судово-медичну дактилоскопію і дослідження зразків тканин кожного з понад 20 істот Фото: Daily Mail

Зальце та його команда визначили, що вік істот на момент смерті становив від 15 до 25 років. При цьому самі останки мають вік від 1200 до 1600 років.

Мантілья вважає, що мумії належать невідомому виду гомінідів, оскільки володіють деякими фізичними характеристиками людини, в той час як руки, риси обличчя, подовжений череп і ступні зовсім інші. Передбачається, що ці істоти могли бути створені шляхом об'єднання генів. Дослідження мумії на ім'я Марія, опубліковане 2024 року, засвідчило, що вона має біологічну схожість із людиною, але з багатьма морфологічними та анатомічними відмінностями.

Мумії мають вік від 1200 до 1600 років Фото: Daily Mail

Водночас інша група вчених також вивчила мумії і дійшла висновку, що це ляльки, зібрані з кісток тварин із використанням сучасних синтетичних клеїв.

Але Зальце каже, що нове дослідження не показало, що ці мумії були створені штучним чином. Наприклад, відбитки пальців мумій не відповідають жодному гомініду. За словами вченого, справжність мумій підтверджується також аналізом ДНК, який показує значні відмінності від людської ДНК.

Також учені виявили металеві пластини у мумій, які можуть бути імплантами. Ці пластини складаються зі сплаву міді, кадмію, осмію, алюмінію, золота і срібла. За словами Мантілья, металевий предмет на голові у мумії Монтсеррат був поміщений на тіло, коли істота була живою. Передбачається, що ці імпланти помістили за допомогою невідомої техніки.

Як уже писав Фокус, у Перу продовжують знаходити мертвих "інопланетян". Ще дві "інопланетні мумії" були знайдені в пустелі Наска, автори відкриття стверджують, що їм 1500 років.