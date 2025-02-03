Марсоход NASA обнаружил на Марсе то, чего еще никогда не видели ученые (фото)
Образцы марсианской горной породы, собранные марсоходом Perseverance, могут пролить свет на историю Красной планеты.
В NASA заявили, что один из образцов горной породы, собранный марсоходом Perseverance на Марсе, имеет текстуры, которые не похожи ни на что из того, что ученые видели раньше, пишет Independent.
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Марсоход NASA Perseverance собрал образец горной породы на Марсе, текстуры которого не похожи ни на что другое, что когда-либо видели ученые на Красной планете.
Этот образец, названный Silver Mountain, сейчас запечатан в титановую трубку, и ждет того момента, когда он вместе с стальными образцами будет доставлен на Землю для дальнейшего изучения.
Perseverance собрал десятки образцов горной породы на Марсе в кратере Езеро и часть из них они оставил на поверхности планеты. Эти образцы помогут ученым понять геологическую историю Марса, его климат, а также определить, была ли там когда-либо жизнь.
В NASA заявили, что марсианские образцы могут быть доставлены на Землю не ранее 2035 года и не позднее 2039 года. Сейчас космическое агентство США выбирает лучший способ доставки, чтобы максимально сэкономить деньги на миссию. Окончательное решение по этому поводу будет принято следующем году.
Perseverance недавно завершил подъем на вершину кратера Езеро, где он впервые приземлился в феврале 2021 года. В этом кратере миллиарды лет назад была жидкая вода, а значит могли существовать микроорганизмы.
Сейчас марсоход NASA движется далее и должен посетить четыре участка, которые представляют особенный интерес для ученых, где также возьмет образцы горной породы.
Марсоход уже в общей сложности преодолел более 30 километров и с помощью специального бура собрал несколько десятков образцов горной породы, которые оставлены в разных местах в титановых трубках.
Как уже писал Фокус, на Марсе нашли загадочную квадратную структуру и Илон Маск хочет отправить туда астронавтов. На одном из снимков аппарата NASA виден объект, который напоминает руины затерянных цивилизаций.
Также Фокус писал о том, какая планета находится ближе всего к Солнцу и почему она не самая жаркая. Эта маленькая планета находится так близко к нашей звезде, что год там длится всего 88 земных дней.
Еще Фокус писал о том, что космический аппарат NASA показал некоторые особенности на поверхности Марса, которые отличаются от всего, что можно увидеть на нашей планете.