Марсоход NASA обнаружил на Марсе то, чего еще никогда не видели ученые (фото)

Образцы марсианской горной породы, собранные марсоходом Perseverance, могут пролить свет на историю Красной планеты.

Related video

В NASA заявили, что один из образцов горной породы, собранный марсоходом Perseverance на Марсе, имеет текстуры, которые не похожи ни на что из того, что ученые видели раньше, пишет Independent.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Марсоход NASA Perseverance собрал образец горной породы на Марсе, текстуры которого не похожи ни на что другое, что когда-либо видели ученые на Красной планете.

Этот образец, названный Silver Mountain, сейчас запечатан в титановую трубку, и ждет того момента, когда он вместе с стальными образцами будет доставлен на Землю для дальнейшего изучения.

Этот образец, названный Silver Mountain, сейчас запечатан в титановую трубку, и ждет того момента, когда он вместе с стальными образцами будет доставлен на Землю для дальнейшего изучения Фото: NASA

Perseverance собрал десятки образцов горной породы на Марсе в кратере Езеро и часть из них они оставил на поверхности планеты. Эти образцы помогут ученым понять геологическую историю Марса, его климат, а также определить, была ли там когда-либо жизнь.

В NASA заявили, что марсианские образцы могут быть доставлены на Землю не ранее 2035 года и не позднее 2039 года. Сейчас космическое агентство США выбирает лучший способ доставки, чтобы максимально сэкономить деньги на миссию. Окончательное решение по этому поводу будет принято следующем году.

В NASA заявили, что марсианские образцы могут быть доставлены на Землю не ранее 2035 года и не позднее 2039 года Фото: NASA

Perseverance недавно завершил подъем на вершину кратера Езеро, где он впервые приземлился в феврале 2021 года. В этом кратере миллиарды лет назад была жидкая вода, а значит могли существовать микроорганизмы.

Сейчас марсоход NASA движется далее и должен посетить четыре участка, которые представляют особенный интерес для ученых, где также возьмет образцы горной породы.

Марсоход уже в общей сложности преодолел более 30 километров и с помощью специального бура собрал несколько десятков образцов горной породы, которые оставлены в разных местах в титановых трубках.

Как уже писал Фокус, на Марсе нашли загадочную квадратную структуру и Илон Маск хочет отправить туда астронавтов. На одном из снимков аппарата NASA виден объект, который напоминает руины затерянных цивилизаций.

Также Фокус писал о том, какая планета находится ближе всего к Солнцу и почему она не самая жаркая. Эта маленькая планета находится так близко к нашей звезде, что год там длится всего 88 земных дней.

Еще Фокус писал о том, что космический аппарат NASA показал некоторые особенности на поверхности Марса, которые отличаются от всего, что можно увидеть на нашей планете.