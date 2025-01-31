NASA показало странные особенности на Марсе, которые не похожи ни на что на Земле (фото)

Марс не то чтобы уникальная планета, но он сильно отличается от Земли, хотя и является планетой земной группы.

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Марс – это четвертая от Солнца планета, которая в 2 раза меньше Земли по размеру. Это безжизненный, пустынный холодный мир, где средняя температура составляет минус 60 градусов Цельсия. Марс получает меньше тепла от Солнца, а также имеет тонкую атмосферу, которая не может удерживать тепло. На Марсе более низкая гравитация, чем на Земле, а также там нечем дышать, ведь атмосфера состоит в основном из углекислого газа. Считается, что в очень далеком прошлом Марс был более похож на Землю, ведь там был теплый и влажный климат. Возможно, там даже существовала микробная жизнь. Несмотря на это Марс обладает своей собственной природной красотой. NASA показало снимки поверхности Марса, на которых видно то, чего никогда нельзя увидеть на Земле, пишет ScienceAlert.

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Марс имеет очень токую, сильно разреженную атмосферу, которая на 95% состоит из углекислого газа. Когда на Марсе наступает зима, то углекислый газ замерзает и создает толстый слой льда на поверхности в полярных регионах планеты. В течение нескольких месяцев этот лед находится в состоянии покоя.

Когда приближается наступление весны на Марсе, то температура постепенно повышается. Солнечный свет проходит через замерзший слой льда из углекислого газа и нагревает землю под ним. Тепло поверхности приводит к сублимации (переход из твердого состояния сразу в газообразное) замерзшего углекислого газа и превращает его в пар, который накапливается под более твердым слоем льда.

Художественное представление гейзеров на южном полюсе Марса в начале весны Фото: NASA

В конце концов, этот газ выходит через слабые места во льду. Он может извергаться в виде гейзеров, которые выбрасывают более темный материал на замерзшую поверхность. Космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимки этих гейзеров на Марсе.

На этом снимке показаны различные темные формы и яркие пятна на песчаных дюнах в районе cеверного полюса Марса. Яркие пятна — это места, где замерзший углекислый газ сублимировался в пар и извергался, распространяя темный материал по поверхности Фото: NASA

Некоторые гейзеры из углекислого газа на Марсе во время извержения создают темные пятна размером до 1 км шириной. Эти гейзеры могут выбрасывать материал на поверхность со скоростью до 160 км/ч.

Иногда извержения создают темные области подо льдом, которые выглядят как пауки. Ученые называют эти особенности паукообразной местностью. Процесс, объясняющий, как цикличность углекислого газа создает эти особенности, называется моделью Кейффера.

На этом снимке запечатлена ледяная шапка из углекислого газа, покрывающая южный полярный регион, где весной на Марсе появляются "марсианские пауки" Фото: NASA

Ученые считают, что сезонная ледяная шапка образует непроницаемую полупрозрачную плиту льда из углекислого газа, которая сублимируется от основания, создавая газ высокого давления под плитой. Этот газ поднимает лед, который в конечном итоге разрывается, образуя высокоскоростные струи, образуя пятна.

Эти странные на вид особенности формируются на южном полюсе Марса весной. Они создаются, когда замерзший углекислый газ превращается в пар при повышении температуры Фото: NASA

Хотя Землю является планетой, которая поражает своей красотой, все же на нашей планете нельзя увидеть удивительные особенности, которые есть на поверхности Марса. Ученые говорят, что на Марсе существуют процессы, которые не похожи ни на что, наблюдаемое на Земле.

Как уже писал Фокус, на Марсе обнаружены странные изменения климата. Долгое время оставалось загадкой, каким образом на Марсе могла существовать жидкая вода, ведь планета находится дальше от Солнца.

Также Фокус писал о том, что согласно еще одному исследованию, Луна не является мертвой, если речь идет о геологической активности. Ученые считают, что она не закончилась миллиарды лет назад, а существовала относительно недавно и может продолжаться сейчас.