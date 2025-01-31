NASA показало дивні особливості на Марсі, які не схожі ні на що на Землі (фото)

Марс не те щоб унікальна планета, але він сильно відрізняється від Землі, хоча і є планетою земної групи.

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Марс — це четверта від Сонця планета, яка у 2 рази менша за Землю за розміром. Це неживий, пустельний холодний світ, де середня температура становить мінус 60 градусів Цельсія. Марс отримує менше тепла від Сонця, а також має тонку атмосферу, яка не може утримувати тепло. На Марсі нижча гравітація, ніж на Землі, а також там нема чим дихати, адже атмосфера складається здебільшого з вуглекислого газу. Вважається, що в дуже далекому минулому Марс був більш схожий на Землю, адже там був теплий і вологий клімат. Можливо, там навіть існувало мікробне життя. Попри це Марс має свою власну природну красу. NASA показало знімки поверхні Марса, на яких видно те, чого ніколи не можна побачити на Землі, пише ScienceAlert.

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Марс має дуже тонку, сильно розріджену атмосферу, яка на 95% складається з вуглекислого газу. Коли на Марсі настає зима, то вуглекислий газ замерзає і створює товстий шар льоду на поверхні в полярних регіонах планети. Протягом кількох місяців цей лід перебуває в стані спокою.

Коли наближається настання весни на Марсі, то температура поступово підвищується. Сонячне світло проходить через замерзлий шар льоду з вуглекислого газу і нагріває землю під ним. Тепло поверхні призводить до сублімації (перехід із твердого стану одразу в газоподібний) замерзлого вуглекислого газу і перетворює його на пару, яка накопичується під більш твердим шаром льоду.

Художнє представлення гейзерів на південному полюсі Марса на початку весни Фото: NASA

Зрештою, цей газ виходить через слабкі місця в льоду. Він може вивергатися у вигляді гейзерів, які викидають темніший матеріал на замерзлу поверхню. Космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter зробив знімки цих гейзерів на Марсі.

На цьому знімку показані різні темні форми і яскраві плями на піщаних дюнах у районі північного полюса Марса. Яскраві плями — це місця, де замерзлий вуглекислий газ сублімувався в пару і вивергався, поширюючи темний матеріал по поверхні Фото: NASA

Деякі гейзери з вуглекислого газу на Марсі під час виверження створюють темні плями розміром до 1 км завширшки. Ці гейзери можуть викидати матеріал на поверхню зі швидкістю до 160 км/год.

Іноді виверження створюють темні області під льодом, які мають вигляд павуків. Вчені називають ці особливості павукоподібною місцевістю. Процес, що пояснює, як циклічність вуглекислого газу створює ці особливості, називається моделлю Кейффера.

На цьому знімку зображена крижана шапка з вуглекислого газу, що покриває південний полярний регіон, де навесні на Марсі з'являються "марсіанські павуки" Фото: NASA

Вчені вважають, що сезонна крижана шапка утворює непроникну напівпрозору плиту льоду з вуглекислого газу, яка сублімується від основи, створюючи газ високого тиску під плитою. Цей газ піднімає лід, який в кінцевому підсумку розривається, утворюючи високошвидкісні струмені, утворюючи плями.

Ці дивні на вигляд особливості формуються на південному полюсі Марса навесні. Вони створюються, коли замерзлий вуглекислий газ перетворюється на пару при підвищенні температури Фото: NASA

Хоча Земля є планетою, яка вражає своєю красою, все ж на нашій планеті не можна побачити дивовижні особливості, які є на поверхні Марса. Вчені кажуть, що на Марсі існують процеси, які не схожі ні на що, що спостерігається на Землі.

Як уже писав Фокус, на Марсі виявлено дивні зміни клімату. Довгий час залишалося загадкою, яким чином на Марсі могла існувати рідка вода, адже планета розташована далі від Сонця.

Також Фокус писав про те, що згідно зі ще одним дослідженням, Місяць не є мертвим, якщо йдеться про геологічну активність. Вчені вважають, що вона не закінчилася мільярди років тому, а існувала відносно недавно і може тривати зараз.