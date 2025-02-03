Марсохід NASA виявив на Марсі те, чого ще ніколи не бачили вчені (фото)

Зразки марсіанської гірської породи, зібрані марсоходом Perseverance, можуть пролити світло на історію Червоної планети.

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У NASA заявили, що один зі зразків гірської породи, зібраний марсоходом Perseverance на Марсі, має текстури, які не схожі ні на що з того, що вчені бачили раніше, пише Independent.

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Марсохід NASA Perseverance зібрав зразок гірської породи на Марсі, текстури якого не схожі ні на що інше, що коли-небудь бачили вчені на Червоній планеті.

Цей зразок, названий Silver Mountain, зараз запечатаний у титанову трубку, і чекає на той момент, коли його разом зі сталевими зразками буде доставлено на Землю для подальшого вивчення.

Цей зразок, названий Silver Mountain, зараз запечатаний у титанову трубку, і чекає на той момент, коли його разом зі сталевими зразками буде доставлено на Землю для подальшого вивчення Фото: NASA

Perseverance зібрав десятки зразків гірської породи на Марсі в кратері Єзеро і частину з них вони залишили на поверхні планети. Ці зразки допоможуть ученим зрозуміти геологічну історію Марса, його клімат, а також визначити, чи було там коли-небудь життя.

У NASA заявили, що марсіанські зразки можуть бути доставлені на Землю не раніше 2035 року і не пізніше 2039 року. Зараз космічне агентство США обирає найкращий спосіб доставки, щоб максимально заощадити гроші на місію. Остаточне рішення з цього приводу буде ухвалено наступного року.

У NASA заявили, що марсіанські зразки можуть бути доставлені на Землю не раніше 2035 року і не пізніше 2039 року Фото: NASA

Perseverance нещодавно завершив підйом на вершину кратера Єзеро, де він уперше приземлився в лютому 2021 року. У цьому кратері мільярди років тому була рідка вода, а отже могли існувати мікроорганізми.

Наразі марсохід NASA рухається далі і має відвідати чотири ділянки, які становлять особливий інтерес для вчених, де також візьме зразки гірської породи.

Марсохід уже загалом подолав понад 30 кілометрів і за допомогою спеціального бура зібрав кілька десятків зразків гірської породи, які залишені в різних місцях у титанових трубках.

Як уже писав Фокус, на Марсі знайшли загадкову квадратну структуру і Ілон Маск хоче відправити туди астронавтів. На одному зі знімків апарату NASA видно об'єкт, який нагадує руїни загублених цивілізацій.

Також Фокус писав про те, яка планета розташована найближче до Сонця і чому вона не найспекотніша. Ця маленька планета розташована так близько до нашої зірки, що рік там триває всього 88 земних днів.

Ще Фокус писав про те, що космічний апарат NASA показав деякі особливості на поверхні Марса, які відрізняються від усього, що можна побачити на нашій планеті.