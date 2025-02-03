На Марсі знайшли загадкову квадратну структуру: Маск хоче відправити туди астронавтів (фото)

На одному зі знімків супутника NASA видно об'єкт, який нагадує руїни загублених цивілізацій.

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Глава компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що на Марс необхідно відправити астронавтів, щоб дослідити загадкову "квадратну структуру". Її помітила на поверхні Червоної планети міжпланетна станція NASA Mars Reconnaissance Orbiter, пише Daily Mail.

Знімок завірусився в мережі після того, як його опублікували в Reddit, де відразу ж припустили, що незвичайна структура може бути першим знайденим археологічним об'єктом на Червоній планеті. Цим знімком пізніше поділився і популярний американський подкастер Джо Роган, який назвав побачене "до біса диким".

Конспірологи читають, що це "руїни стародавньої цивілізації" Фото: NASA

На цей пост свого старого друга відповів Ілон Маск, який написав: "Ми повинні відправити астрономів на Марс для дослідження".

Експерти поки що не дали жодних наукових пояснень з приводу того, що це може бути. Прихильники ж теорій змов стверджують, що на Марсі знайдено "свідчення інопланетної цивілізації".

За деякими оцінками, квадратна структура має протяжність по 235 метрів з кожного боку. Конспірологи порівнюють розмір об'єкта з Великою пірамідою Гізи, у якої кожна сторона дорівнює приблизно 230 метрам.

Розрахунки, зроблені за допомогою ШІ, також припускають, що структура на марсі має нахил у 51,5 градуса, як у піраміди Хеопса.

Також у Мережі змогли поліпшити знімок, зроблений космічним апаратом, і на фотографії стало чіткіше видно лінії.

Знімок космічного апарату NASA було покращено за допомогою ШІ Фото: NASA

Наразі поки невідомо, яке походження має ця структура на Марсі, але науці відомо не мало об'єктів квадратної форми, які створила природа. Наприклад, тисячі квадратних і прямокутних об'єктів можна знайти в Тасманії, Австралія. Мозаїчна "бруківка" Іглхок-Нек розташована за годину їзди від Хобарта, столиці Тасманії.

Камені, які схожі на рукотворну плитку, складаються з алевриту й утворилися близько 300 млн років тому під час руху літосферних плит.

Попри це, конспірологи продовжують стверджувати, що на Марсі були знайдені руїни загубленої марсіанської цивілізації. Але багаторічна історія подібних відкриттів на Марсі показує, що всі вони мають дуже просте пояснення.

Наприклад, апарат NASA Viking 1 1976 року зробив знімок, який одразу ж охрестили як "Обличчя на Марсі". Річ у тім, що на світлині один із каменів нагадував людську голову.

Пізніше вченим з NASA вдалося з'ясувати, що "обличчя" на Марсі було всього лише результатом гри світла і тіні.

Нагадаємо, ще один камінь, схожий на людське обличчя, знайдений на Марсі минулого року. Його зафіксував марсохід NASA Perseverance, коли перетинав кратер Єзеро.