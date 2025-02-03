На Марсе нашли загадочную квадратную структуру: Маск хочет отправить туда астронавтов (фото)

На одном из снимком спутника NASA виден объект, который напоминает руины затерянных цивилизаций.

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Глава компании SpaceX Илон Маск заявили, что на Марс необходимо отправить астронавтов, чтобы исследовать загадочную "квадратную структуру". Ее заметила на поверхности Красной планеты межпланетная станция NASA Mars Reconnaissance Orbiter, пишет Daily Mail.

Снимок завирусился в сети после того, как его опубликовали в Reddit, где сразу же предположили, что необычная структура может быть первым найденным археологическим объектом на Красной планете. Этим снимком позже поделился и популярный американский подкастер Джо Роган, который назвал увиденное "чертовски диким".

Конспирологи читают, что это "руины древней цивилизации" Фото: NASA

На этот пост своего старого друга ответил Илон Маск, который написал: "Мы должны отправить астрономов на Марс для исследования".

Эксперты пока не дали никаких научных объяснений по поводу того, что это может быть. Сторонники же теорий заговоров утверждают, что на Марсе найдены "свидетельства инопланетной цивилизации".

По некоторым оценкам, квадратная структура имеет протяженность по 235 метров с каждой стороны. Конспирологи сравнивают размер объекта с Великой пирамидой Гизы, у которой каждая сторона равна примерно 230 метрам.

Расчеты, сделанные при помощи ИИ, также предполагают, что структура на марсе имеет наклон в 51,5 градуса, как у пирамиды Хеопса.

Также в Сети смогли улучшить снимок, сделанный космическим аппаратом, и на фотографии стали четче видны линии.

Снимок космического аппарата NASA был улучшен с помощью ИИ Фото: NASA

На данный момент пока неизвестно, какой происхождение имеет эта структура на Марсе, но науке известно не мало объектов квадратной формы, которые создала природа. К примеру, тысячи квадратных и прямоугольных объектов можно найти в Тасмании, Австралия. Мозаичная "мостовая" Иглхок-Нек расположена в часе езда от Хобарта, столицы Тасмании.

Камни, которые похожи на рукотворную плитку, состоят из алеврита и образовались около 300 млн лет назад во время движения литосферных плит.

Несмотря это, конспирологи продолжают утверждать, что на Марсе были найдены руины утерянной марсианской цивилизации. Но многолетняя история подобных открытий на Марсе показывает, что все они имеют очень простое объяснение.

Например, аппарат NASA Viking 1 в 1976 году сделал снимок, который сразу же окрестили как "Лицо на Марсе". Дело в том, что на фотографии один из камней напоминал человеческую голову.

Позже ученым из NASA удалось выяснить, что "лицо" на Марсе было всего лишь результатом игры света и тени.

Напомним, еще один камень, похожий на человеческое лицо, найден на Марсе в прошлом году. Его запечатлел марсоход NASA Perseverance, когда пересекал кратер Езеро.