Над і під Чумацьким Шляхом виявлено величезні бульбашки розміром із половину галактики: що це

Нове дослідження показує, яким чином були створені дві пари бульбашок, що складаються з гарячого газу.

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Вчені виявили дві пари бульбашок, які знаходяться над і під центром Чумацького Шляху. Ці бульбашки мають гігантський розмір і складаються з гарячого газу. Ці структури видимі тільки в рентгенівському світлі та гамма-променях. Астрономи запропонували нову теорію, яка пояснює, що ж надуло ці гігантські бульбашки розміром з половину нашої галактики. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Earth.

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У 2010 році космічний телескоп Фермі виявив пару величезних бульбашок з гарячого газу, які знаходяться над і під центром нашої галактики. Бульбашки формують собою вісімку з точкою перетину в галактичному ядрі. За оцінками вчених кожна бульбашка має висоту приблизно 25 000 світлових років. Для порівняння діаметр Чумацького Шляху становить 100 000 світлових років. Ці структури були названі бульбашками Фермі.

У 2020 році космічний телескоп eROSITA виявив ще одну схожу пару бульбашок і гарячого газу, які знаходяться також над і під центром Чумацького Шляху. За оцінками вчених кожна бульбашка має висоту приблизно 36 000 світлових років. Ці структури були названі бульбашками eROSITA.

Незважаючи на те, що існує вже кілька теорій щодо того, яким чином були створені ці дивні бульбашки, вчені представили нову теорію. Вони вважають, що обидві пари бульбашок були створені завдяки викиду плазми з надмасивної чорної діри Стрілець A*, яка розташована в центрі Чумацького Шляху. Цей викид вивільнив колосальну кількість енергії, що дозволило утворити такі унікальні структури.

Астрономи запропонували нову теорію, яка пояснює, що ж надуло ці гігантські бульбашки розміром з половину нашої галактики Фото: NASA

Вчені вважають, що потужний струмінь плазми почав вивергатися з надмасивної чорної діри приблизно 2,6 млн років тому і цей викид тривав приблизно 100 000 років, як показує моделювання. Астрономи вважають, що струмінь чорної діри перемістив величезну кількість газу з центру галактики і надув обидві пари бульбашок. Цей процес не дозволив чорній дірі рости без обмежень.

Ця теорія суперечить припущенням про те, що бульбашки Фермі та eROSITA були створені внаслідок вибухів наднових у центрі нашої галактики.

Моделювання, засноване на даних спостережень, показало, що спочатку були створені бульбашки Фермі, але пізніше виникла ударна хвиля, яка створила ще більші структури. Якщо раніше передбачалося, що бульбашки створювалися протягом приблизно 10 000 000 років, то нове дослідження припускає, що цей процес завершився за 100 000 років.

За словами астрономів, процеси, що беруть участь у створенні цих бульбашок, впливають на те, як галактики ростуть і розвиваються, що впливає на формування зірок і планет.

Як уже писав Фокус, таємницю "неможливої" планети віком 13 млрд років розкрито. Нові дані допомогли з'ясувати, яким чином могла бути створена найдавніша відома планета у Всесвіті.

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Ще Фокус писав про те, яка планета Сонячної системи є найменш вивченою і має найкоротшу орбіту серед усіх планет Сонячної системи. Однією з особливостей цього світу є найрізкіші перепади температури серед усіх світів, які обертайся навколо Сонця.