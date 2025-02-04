Там ідуть дощі із заліза та рубінів: гаряча планета здивувала астрономів, що вони з'ясували

Результати дослідження кидають виклик теоріям про формування планет.

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Астрономи використовували наземний телескоп Джеміні південь для дослідження гарячого великого газового гіганта під назвою WASP-121b, де клімат настільки екстремальний, що там ідуть дощі із заліза, рубінів і сапфірів. Результати показують, що ця планета могла утворитися ближче до своєї зірки, ніж вважалося раніше, що кидає виклик теоріям про формування планет. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Space.

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За межами Сонячної системи астрономи виявили вже понад 5000 планет. Багато з цих світів належать до класу гарячих Юпітерів. Це планети, які більші за Юпітер і розташовані дуже близько до своїх зірок.

Передбачається, що гарячі Юпітери формуються далі від своїх зірок, приблизно на тій самій відстані, де розташовані Юпітер і Сатурн у Сонячній системі, а потім переміщуються ближче. Нове дослідження планети WASP-121b, яка є гарячим Юпітером, ставить під сумнів існуючі теорії.

Планета WASP-121b розташована на відстані приблизно 858 світлових років від нас, вона в 1,2 раза більша за масою і в 1,9 раза більша за розміром, ніж Юпітер. WASP-121b перебуває так близько до своєї зірки, що рік там триває всього 1,3 земних дня. Також планета завжди повернута до своєї зірки тільки однією стороною.

На стороні планети, яка звернена до зірки, температура становить приблизно 2500 градусів Цельсія. Це призводить до того, що метали випаровуються і піднімаються в атмосферу. Після цього вітри, які дмуть зі швидкістю 17 700 км/год, переміщують метали на інший бік планети, там вони охолоджуються і випадають у вигляді дощів із заліза, рубінів і сапфірів.

Планета WASP-121b розташована на відстані приблизно 858 світлових років від нас, вона в 1,2 раза більша за масою і в 1,9 раза більша за розміром, ніж Юпітер. Ілюстрація Фото: space.com

Теорії припускають, що планета WASP-121b повинна була сформуватися далі в протопланетному диску, який колись оточував її зірку, а потім переміститися ближче, але нові дані не підтверджують це.

Астрономи можуть шукати ознаки хімічних елементів на планетах та їхніх атмосферах і визначати співвідношення кам'янистої речовини до крижаної газоподібної речовини, які були наявні при народженні планети. Це має сказати їм, наскільки далеко від зірки утворилася планета.

Астрономи змогли визначити співвідношення кам'янистої та крижаної речовини на планеті WASP-121b, яке було особливо високим. Це говорить про те, що на початку свого формування планета могла накопичувати велику кількість кам'янистої речовини. Це могло б означати, що планета могла виникнути в тій частині протопланетного диска, яка була занадто гарячою для конденсації льоду. Це стало сюрпризом для вчених, оскільки вважається, що газовим гігантам для формування потрібні тверді льоди.

Автори дослідження кажуть, що, можливо, потрібно переглянути моделі формування планет.

Як уже писав Фокус, над і під Чумацьким Шляхом виявлено величезні буль башки розміром з половину галактики. Нове дослідження показує, яким чином були створені дві пари бульбашок, що складаються з гарячого газу.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, яким чином могла сформуватися найдавніша відома планета, яка не повинна була з'явитися 13 млрд років тому.