У Чумацькому Шляху може бути 12 500 цивілізацій: ми нащадки прибульців із глибокого космосу

З огляду на наявні дані досліджень, є ймовірність того, що існують й інші розвинені цивілізації у Всесвіті.

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Нині вчені отримують майже щодня величезні обсяги нової інформації не тільки про нашу галактику Чумацький Шлях, а й про Всесвіт загалом. Але досі залишається відкритим питання: чи самотні ми у Всесвіті? Чи існує життя за межами Землі? Чи існують такі ж розумні види десь на інших планетах? Майкель Райнштедтер з Університету Макмастера, Канада, вважає, що, з огляду на наявні дані досліджень, досить імовірно, що десь у Всесвіті існують і інші технологічно розвинені види. Про це вчений пише в статті для The Conversation.

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Визначення життя

Наразі головним описом життя є той, який свідчить, що це самопідтримувана хімічна система, здатна обробляти інформацію та підтримувати стан низької ентропії з невеликою кількістю безладу або випадковості.

Живим істотам постійно потрібна енергія для підтримання своєї молекулярної організації, а також високоорганізованих структур і функцій. Без цієї енергії життя швидко занурилося б у хаос і зникло.

Це визначення життя показує його складну природу, а також здатність адаптуватися та еволюціонувати.

Життя на Землі засноване на взаємодії ДНК, РНК і білків. ДНК містить генетичні інструкції, необхідні для розвитку, виживання та розмноження організму. Ці інструкції перетворюються на повідомлення, які спрямовують виробництво білків, одних з основних компонентів клітин, які відповідають за широкий спектр функцій.

Складна система реплікації ДНК, синтезу білків і процесів у клітинах, а все це ґрунтується на довгих ланцюжках молекул, пов'язаних атомами вуглецю, має основоположне значення для життя на Землі. Але у Всесвіті можуть існувати форми життя, засновані на зовсім іншій біохімії.

Основою інопланетного життя може бути не вуглець

Позаземне життя може бути засноване не на вуглеці, а, наприклад, на кремнії, який має хімічну схожість із вуглецем. Такі форми життя, якщо вони існують, повинні мати унікальні характеристики та здібності до адаптації.

Позаземне життя може бути засноване не на вуглеці, а, наприклад, на кремнії, який має хімічну схожість із вуглецем Фото: Daily Mail

Незважаючи на те, що на Землі немає живих організмів, заснованих на кремнії, цей елемент відіграє важливу роль у багатьох відомих формах життя на нашій планеті. Він є важливим вторинним компонентом для багатьох рослин і тварин, і виконує важливу роль. Це доводить, що кремній може виступати в якості будівельного блоку для живого організму.

Як з'явилося життя на Землі?

Що стосується виникнення життя на Землі, то існує дві головні гіпотези:

одна говорить про те, що будівельні блоки життя доставили на нашу планету метеорити й астероїди;

інша говорить, що ці будівельні блоки утворилися спонтанно за допомогою геохімії в умовах на ранній Землі.

Уже є докази того, що метеорити й астероїди переносять органічні молекули, включно з амінокислотами, які необхідні для життя. Можливо, органічні молекули утворилися в глибокому космосі, а потім потрапили на Землю.

З іншого боку, геохімічні процеси на ранній Землі, які відбувалися в теплих водоймах, також могли забезпечити необхідні умови та інгредієнти для виникнення життя.

Уже є докази того, що метеорити й астероїди переносять органічні молекули, включно з амінокислотами, які необхідні для життя Фото: Live Science

Багато біологічних молекул є хіральними, тобто вони існують у двох формах, які є дзеркальними відображеннями одна одної. Хоча і ліво-, і правобічні молекули зазвичай виробляються в рівних кількостях, нещодавні дослідження метеоритів показали, що існує невелика асиметрія, і лівобічних молекул приблизно на 60% більше.

Таку асиметрію в органічних молекулах космічного походження можна виявити і в білках, цукрах, амінокислотах, РНК і ДНК живих організмів на Землі. Тож, можливо, цей факт підтверджує гіпотезу про позаземне походження життя на Землі. Тобто люди можуть бути нащадками життя, яке виникло десь в іншій частині космосу.

Тисячі розумних цивілізацій у Чумацькому Шляху

Рівняння Дрейка дає основу для оцінки кількості можливих позаземних цивілізацій у Чумацькому Шляху. Це рівняння охоплює такі чинники, як швидкість утворення зірок, кількість зірок із планетами і кількість планет, де може виникнути розумне життя. Згідно з найоптимістичнішою оцінкою, що ґрунтується на рівнянні Дрейка, тільки в Чумацькому Шляху може існувати 12 500 розумних інопланетних цивілізацій.

З огляду на те, що у Всесвіті існує неймовірно величезна кількість зірок і планет, то ймовірність того, що ми самотні у Всесвіті видається надзвичайно маленькою. Імовірність того, що людство є єдиною технологічно розвиненою цивілізацією у спостережуваному Всесвіті, оцінюється як 1 на 10 мільярдів трильйонів. А ймовірність того, що на будь-якій придатній для життя планеті може існувати розвинена цивілізація, становить більш ніж 1 на 60 мільярдів.

Згідно з найоптимістичнішою оцінкою, заснованою на рівнянні Дрейка, тільки в Чумацькому Шляху може існувати 12 500 розумних інопланетних цивілізацій Фото: Guardian

Передбачається, що в спостережуваному Всесвіті знаходиться приблизно 200 мільярдів трильйонів зірок, багато з яких мають придатні для життя планети. Це означає, що вельми ймовірно, що десь у космосі, навіть у межах нашої галактики, існують й інші технологічно розвинені цивілізації.

Тепер тільки залишилося їх виявити. Але, можливо, ці цивілізації вже виявили нас, і просто не хочуть спілкуватися.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, що потенційно населені планети існують у несподіваному місці. Дослідження показує, що частина зірок білих карликів має планети, які здатні підтримувати життя, хоча вважалося, що це неможливо.